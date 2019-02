Epidemia odry pod Warszawą. Sanepid potwierdza 10 przypadków zachorowań wśród uczniów tej samej podstawówki

Pruszkowscy lekarze zawiadomili powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o dziesięciu osobach, u których wykryto odrę. Wszystkie przypadki dotyczą dzieci uczęszczających do tej samej szkoły podstawowej oraz ich bliskich. Wśród zarażonych jest m.in. cała sześcioosobowa rodzina.

Poza dziesięcioma potwierdzonymi przypadkami, odrę zdiagnozowano jeszcze u trzech osób z innych miejscowości powiatu pruszkowskiego - według ustaleń tvn24 w Piastowie i Nadarzynie. Są to pojedyncze i niepowiązane ze sobą przypadki.

Żadna z tych osób nie była zaszczepiona

Jak podano w komunikacie, żadna z osób, które zachorowały, nie była szczepiona na odrę. W tej chwili sanepid zbiera wywiad i stara się dotrzeć do wszystkich, którzy mieli kontakt z chorymi. Powiatowy Inspektorat Sanitarny próbuje także ustalić, które dzieci nie zostały dotąd zaszczepione na odrę i skierować je na bezpłatne szczepienie.

- Dzięki prowadzonym działaniom w ramach Programu Obowiązkowych Szczepień Ochronnych cała społeczność szkoły podstawowej w Pruszkowie, do której uczęszcza 450 dzieci i pracuje 69 osób dorosłych, nie będzie narażona na zachorowania na odrę – komentuje Maria Pawlak, PWIS w Warszawie.

Odra - objawy, powikłania

Odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Do zarażenia chorobą dochodzi drogą kropelkową, a jej zakaźność jest bardzo wysoka - przekracza 95%. Co roku na całym świecie dochodzi do ponad 40 milionów zakażeń i około 120 000 zgonów (400 dziennie). W Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań.

W początkowym stadium u chorego występuje wysoka gorączka powyżej 39 °C, nieżyt nosa i spojówek, kaszel oraz światłowstręt, łzawienie, czasami obrzęk powiek. Po 2-3 dniach pojawia się charakterystyczny objaw odry - białawe przebarwienia na błonie śluzowej policzków. Następnie dochodzi do pogorszenia stanu chorego. Może wystąpić duszność, tachykardia, objawy zapalenia płuc, apatia i jadłowstręt.

Dlaczego odra jest aż tak groźna?

Odra rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Infekcja nie trwa długo, ale powikłania choroby mogą być wyjątkowo groźne. Dziecko, które nie jest zaszczepione, a zachorowało na odrę, może być narażone na: