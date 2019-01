Escape roomy w Warszawie. Jak dbają o bezpieczeństwo? Sprawdzamy

Zmotywowały nas do tego także opinie naszych Czytelników pod informacją o nalocie strażaków na stołeczne escape roomy.

Oto jedna z wypowiedzi:- Miałam okazję być raz i jedyne co zapamiętałam to to, że w pomieszczeniu, w którym zostałam zamknięta, było strasznie gorąco i nie było dostępu świeżego powietrza. Wszystko było w środku zabudowane, oprócz drzwi, które były oczywiście zamknięte. Nie zostaliśmy również poinformowani co robić w razie zagrożenia życia (np. chociażby zasłabnięcia, bo nikt nawet nie pomyślał o pożarze). Tylko, żeby nie niszczyć pomieszczenia w środku. Decyzję o tym, że to było pierwszy i ostatni raz, podjęłam zaraz po wyjściu - pisze Pani Ania. Oczywiście pojawiały się również pozytywne opinie dotyczące pokojów ucieczki, postanowiliśmy zatem zapytać u źródła, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa uczestników w warszawskich escape roomach.

Jakie środki bezpieczeństwa stosują escape roomy w Warszawie?

W tej chwili w stolicy działa około 130 pokojów ucieczki. Niektóre firmy specjalizują się w tego typu działalności rozrywkowej i prowadzą po kilka różnego rodzaju tematycznych pokoi. Od rana straż pożarna kontroluje instalacje przeciwpożarowe oraz drogi ucieczki z escape roomów. Postanowiliśmy zapytać dziewięć największych firm działających w Warszawie i zajmujących się tego typu rozrywką.

Każdej z nich zadaliśmy trzy pytania:

1. Czy posiadacie Państwo, dostępny dla użytkowników, regulamin korzystania z escape roomu, który zawiera konkretne wskazania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania podczas świadczenia usługi (prosimy o udostępnienie)?

2. Prosimy o przedstawienie procedury awaryjnej, przewidzianej przez Państwa w razie wystąpienia nieoczekiwanych zagrożeń.

3. Czy delegujecie Państwo opiekuna do każdej grupy korzystającej z usługi. Jeśli tak, prosimy o przedstawienie instrukcji/procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, jaką otrzymuje ten pracownik i informacji o szkoleniach, które przeszedł w tym zakresie.

Odpowiedzi escape roomów:

Enigma Room - Pokój Pełen Zagadek (oferują cztery pokoje). Odpowiedzi udzielił właściciel Tomasz Wilczak

Ad. 1

Oczywiście, posiadamy regulamin, dostępny zarówno na naszej stronie (link), który należy przeczytać przed zarezerwowaniem gry, jak i także w lokalu, który dajemy do przeczytania każdemu uczestnikowi. Dodatkowo, nasz pracownik (mistrz gry) każdorazowo przedstawia przed grą każdej grupie zasady bezpieczeństwa, czyli m.in. informację o kluczach lub przyciskach awaryjnych, dostępnych w każdym z pokoi, za których pomocą mogą w dowolnej chwili samodzielnie opuścić pomieszczenie z grą.

Ad.2 i 3

Lokal posiada niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej, m.in. gaśnice, oznakowanie wyjść ewakuacyjnych czy znaki wskazujące drogę do takiego wyjścia. Dotyczy to zarówno przestrzeni wspólnych (korytarz i wyjście główne z lokalu), jak i pomieszczeń z grami. W lokalu wywieszona jest także instrukcja PPOŻ, instrukcja udzielania pierwszej pomocy i apteczka. Opiekę nad grupą sprawuje mistrz gry, które monitoruje na bieżąco przebieg gry za pomocą systemu monitoringu, który nie tylko pokazuje obraz z każdego pokoju w czasie rzeczywistym, ale ma także możliwość słuchania za pomocą mikrofonów, co słychać w konkretnym pokoju. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia czy awarii, gracze mogą samodzielnie opuścić pomieszczenie z grą. Mistrz gry może także otworzyć pokój z zewnątrz za pomocą swojego klucza lub przycisku bezpieczeństwa (w zależności od rodzaju zamknięcia drzwi). W niektórych pomieszczeniach stosujemy aktywne zamki elektromagnetyczne, które w przypadku odcięcia prądu automatycznie otwierają drzwi.

Każdy pracownik przechodzi szkolenie z zasad bezpieczeństwa tak, aby móc je w sposób zrozumiały przedstawiać za każdym razem osobom uczestniczącym w naszych grach.

Uwięzieni, Real Escape Game (oferują cztery pokoje)

Ad. 1.

W regulaminie udostępnionym użytkownikom przed grą bezpieczeństwo jest u nas opisane w następujący sposób:

6. BEZPIECZEŃSTWO GRY

6.1. Minimalny wiek Gracza to 16 lat. Osoby młodsze muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.

6.2. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mają możliwości korzystania z usług Uwięzieni.

6.3. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do poinformowania pozostałych Graczy z wybranego pokoju o zasadach obowiązujących w Uwięzieni.

6.4. Gra niewskazana jest osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego.

6.5. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

6.6. Nasze gry nie wymagają użycia otwartego ognia, wysokich temperatur, środków chemicznych. Wystrój pokoi nie zawiera elementów płonących jak świeczki, lampki.

6.7. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, a także używania zapalniczek i zapałek.

6.8. W przypadku sytuacji awaryjnej przy drzwiach wejściowych pokoju znajduje się gablotka z awaryjnym kluczem do wyjścia. Klucz ten nie jest elementem gry i nie należy go używać w normalnym przebiegu zabawy.

6.9. Pokoje wyposażone są w gaśnice. Gaśnice nie są elementem gry. Użycie dozwolone tylko w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

6.10. Obsługa pokoi znajduje się w odległości 2m od pokoju, w przypadku potrzeby skomunikowania się z obsługą należy zapukać w drzwi wejściowe.

6.11. Pokoje są wyposażone w mikrofony i kamery, przez które obsługa kontroluje przebieg gry. W razie potrzeby prosimy głośno i wyraźnie zgłosić się o pomoc do obsługi.

6.12. Wszystkie przejścia i elementy automatyczne w naszych pokojach mają możliwość otwarcia awaryjnego w przypadku braku prądu. Drzwi tajnych pomieszczeń od strony wewnętrznej wyposażone są w manualne klamki, które uniemożliwiają zablokowanie się w przypadku awarii.

6.13. Instalacje automatyczne w naszych pokojach nie używają napięć powyżej 12V, nie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Ad. 3.

Jeśli chodzi o opiekę pracownika nad graczami to jest ona stale dostępna. Pracownik przechodzi wewnętrzne przeszkolenie głównie zorientowane na funkcjonowanie wszystkich elementów w pokojach. Pracownik informuje gości o dostępnym wydrukowanym w poczekalni regulaminie. Jest on również dostępny na naszej stronie www. (link).

Praski Pokój Zagadek (oferują pięć pokoi), odpowiedzi przesłała Ewa Siwiecka

Odpowiedź rozpoczyna się od wspólnego oświadczenia escape roomów. Otrzymaliśmy je kilkukrotnie, dlatego publikujemy w całości pod koniec artykułu.

Ad. 2.

Dodatkowo informuję, że Praski Pokój Zagadek istnieje od 3,5 roku i nigdy nie wydarzył się żaden incydent, który zagroziłby życiu lub zdrowia uczestników zabawy. Nasze pokoje wyposażone są w przyciski bezpieczeństwa, umożliwiające opuszczenie pokoju w dowolnej chwili, gaśnice, oznaczone ścieżki ewakuacyjne oraz spełniają wszystkie wymagania prawne regulujące temat ochrony przeciwpożarowej.

Zapytania wysłaliśmy również do następujących escape roomów (na razie bez odpowiedzi):

Escape Room Warszawa (prowadzą dziewięć pokoi ucieczek)

Escape Game Warszawa Stare Miasto (trzy pokoje)

Dom Zagadek (dziewięć pokoi)

Quest Room - Escape Room Warszawa (trzy pokoje)

Escape Rooms (pięć pokoi)

Funescape (dziesięć pokoi)

Oświadczenie właścicieli escape roomów

Ponadto, część właścicieli escape roomów wydała wspólne oświadczenie odnoszące się do tragedii w Koszalinie. W odpowiedziach od firm zajmujących się tego rodzaju rozrywką otrzymaliśmy je kilkukrotnie. Publikujemy te w całości poniżej.

"Właściciele polskich escape roomów łączą się w bólu z rodzinami ofiar pożaru w Koszalinie. Ogrom Państwa straty jest niemożliwy do wyobrażenia. Nasze myśli i modlitwy są z Państwem w tych bolesnych i trudnych chwilach.

Z pierwszych docierających do opinii publicznej informacji wynika, że przyczyną tragedii były najprawdopodobniej rażące i niedające się usprawiedliwić zaniedbania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom gry. Pragniemy w związku z tym z całą mocą podkreślić, że w naszej działalności dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie graczy jest i zawsze będzie najwyższym priorytetem. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, by czas spędzony w naszych pokojach był nie tylko atrakcyjny, ale nade wszystko – bezpieczny.

Wstrząśnięci rozmiarami nieszczęścia wyrażamy nadzieję, że zapowiedziane działania Straży Pożarnej przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa graczy i zapobiegną powtórzeniu się podobnej tragedii w przyszłości.

Gwarantujemy pełną gotowość do współpracy z organami państwowymi."