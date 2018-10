Euro Dog Show 2018. Europejska Wystawa Psów Rasowych Warszawa 2018. Warszawa Nadarzyn 11-14 października

Na terenie największych warszawskich targów Warsaw Ptak Expo szykuje się impreza, na którą czekają z niecierpliwością wszyscy warszawscy miłośnicy psów. EURO DOG SHOW 2018 rozpoczyna się w halach targowych w Nadarzynie w piątek, 19 października.

Euro Dog Show 2018. 80 ringów i 160 sędziów

Europejska Wystawa Psów Rasowych, czyli Euro Dog Show 2018 to wydarzenie absolutnie wyjątkowe w kalendarzu stołecznych imprez. Pierwszy raz bowiem Warszawa będzie gościć wystawę psów o takiej skali. Można śmiało powiedzieć, że przez tych klika dni to właśnie Warszawa będzie psią stolicą Europy. Na wystawę przyjadą hodowcy psów z kilkunastu krajów, na potrzeby których obok hal wystawowych zbudowane zostanie specjalne pole camperowe. Ale Euro Dog Show 2018 to także znakomita okazja dla wszystkich dużych i małych miłośników psów do zobaczenia na żywo tysięcy przeróżnych psiaków, także tych bardzo rzadko spotykanych ras. Na wystawie pojawi się bowiem 20 tysięcy psów reprezentujących w sumie 340 ras. Fanów internetowych memów z „piesełem" z pewnością ucieszy obecność psów rasy shiba inu. Dzieciaki oszaleją na widok 101 i więcej dalmatyńczyków czy znanych z „Zakochanego kundla" cocker spanieli, a miłośnicy wielkich psów zachwycą takie rasy, jak: berneński pies pasterski, bernardyn czy owczarek kaukaski. Która z ras reprezentowana będzie najliczniej? Przekonamy się po zamknięciu zgłoszeń. Zwierzaki zaprezentują się przed 160 sędziami z całej Europy na około 80 ringach. Psy będą oceniane w 8 różnych kategoriach: najlepsze młodsze szczenię, najlepsze szczenię, najlepszy junior, najlepszy weteran, najlepsza para i grupa hodowlana i zwycięzca grupy. Ostatniego dnia spośród najlepszych psów z każdej grupy zostanie wybrany Best in Show. Ciekawostką będzie konkurs na najlepszego psa rasy polskiej.

Euro Dog Show 2018. Dog dancing na ringu honorowym oraz wystawa jubileuszowa

Sercem wystawy Euro Dog Show 2018 będzie oczywiście ring honorowy. To tutaj rozstrzygnięte zostaną najważniejsze rywalizacje. Codziennie zobaczymy w nim także pokazy dog dancingu, czyli czworonogów, które świetnie radzą sobie także na dwóch łapach. Kolejną atrakcją imprezy będzie pokaz posłuszeństwa sportowego. W dodatku, podczas Euro Dog Show 2018 zobaczymy „Jubileuszową Wystawę 80-lecia", którą Związek Kynologiczny w Polsce uczci swoje okrągłe urodziny. W ringu wystawowym przyznanych zostanie 11 tytułów, a w ringu honorowym 6. Kolejnymi wystawami towarzyszącymi Europejskiej Wystawie Psów Rasowych będą XXXI Klubowa Wystawa Polskich Owczarków Nizinnych oraz Wystawa Międzynarodowego Klubu Sznaucera i Pinczera (ISPU).