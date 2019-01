Euro Dog Show 2018 w Warszawie. Niezwykła wystawa psów w Ptak Warsaw Expo [ZDJĘCIA]

Owsiak: Czuję się wykluczony. Sugeruje się, że jestem po złej stronie

Piotr Wróblewski

Finał WOŚP bez fajerwerków, za to z prywatnymi nagrodami Jurka Owsiaka do wylicytowania. Orkiestra gra tuż po zakończeniu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Fundacja czuje się jednak wykluczona ze świętowania. „Jak to możliwe, że jest stulecie Polski, a o W...