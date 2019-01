Everest Run 2019 Warszawa. Znamy datę kolejnego 24-godzinnego biegu po schodach Hotelu Marriott

Jeśli macie już zaliczoną Gubałówkę, szczyt Łysicy, oglądaliście widoki z wierzchołka Górki Kazurki, to czas najwyższy na Mount Everest! Żeby zdobyć Dach Świata, potrzeba zwykle całych lat przygotowań, tysięcy wydanych na sprzęt i baaardzo wyrozumiałej żony lub wspierającego męża... czy jest jednak prostszy sposób? Tak! Weźcie udział w Marriott Everest Run 2019.

Marriott Everest Run 2019 - na czym polega?

Marriott Everest Run to 24-godzinny bieg po schodach. Żeby osiągnąć wysokość Everestu, „wystarczy” 65 razy pokonać 42 piętra Hotelu Marriott. W dół możecie zjechać windą. Impreza trwa 24 godziny – to Wy decydujecie, jak je wykorzystacie. Można sobie robić przerwy w dowolnych momentach, a nawet pojechać do domu, przespać się i wrócić zregenerowanym na atak szczytowy.

Jedno wejście na szczyt Hotelu Marriott to pokonanie 42 pięter. Można to zrobić dowolną liczbę razy.

Zobaczcie naszą gelerię zdjęć z Marriott Everest Run 2018:

Everest Run 2018 Warszawa. Zobaczcie galerię uczestników [ZDJĘCIA]

Marriott Everest Run 2019 - data

Marriott Everest Run 2019 rozpocznie się 9 lutego 2019 roku. Zapisy odbędą się na początku grudnia 2018 roku.