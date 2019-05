F1 weekend w Centrum Janki

Już w sobotę, 25 maja, w Centrum Janki nie lada gratka dla wszystkich fanów szybkiej jazdy oraz miłośników sportowych emocji! Co zrobić, aby wygrać w naszej akcji i móc zasiąść na trybunach toru Hungaroring? Wystarczy zrobić zakupy za minimum 50 złotych (na maksymalnie dwóch paragonach, w tym jeden paragon za zakupy z galerii) i zgłosić się z dowodem/dowodami zakupu do Punktu Obsługi Akcji. Po dokonaniu rejestracji, każdy uczestnik konkursu ma do pokonania trzy okrążenia na torze. 32 uczestników z najlepszym czasem uzyskanym podczas sobotnich kwalifikacji weźmie udział w finałowych rozgrywkach zaplanowanych na niedzielę, 26 maja. Zawodnicy rywalizują zgodnie z poniższym harmonogramem:

• niedziela, 26 maja, godz. 13:00-16:00 - 1/32 finału

• niedziela, 26 maja, godz. 16:00 – 17:30 1/16 finału

• niedziela, 26 maja, godz. 17:30 -18:15 1/8 finału

• niedziela, 26 maja, godz. 18:30 – FINAŁ

Podsumowanie wyników konkursu oraz oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w godzinie 19.15. Zwycięzca rozgrywki wygrywa wyjazd na sierpniowe Grand Prix Węgier. Finaliści, którzy zajmą miejsca od 2 do 4 otrzymają w nagrodę kurtki z kolekcji Williams Racing.

Dodatkowo zapraszamy do odwiedzenia strefy z oryginalnym bolidem R30! Klienci Centrum Janki będą mogli zobaczyć i zapozować do zdjęcia na tle jedynego bolidu F1 Renault Team dostępnego w Polsce, który był używany do jazd pokazowych i testowych.

„Ostatni weekend maja w Centrum Janki to moc rajdowej rywalizacji oraz szansa na wygranie atrakcyjnej nagrody – wyjazdu na Grand Prix Węgier. Zapraszamy do udziału w zabawie nie tylko fanów F1, ale także wszystkich klientów spragnionych sportowych emocji” – mówi Anna Walerych, dyrektor Centrum Janki.

Regulamin akcji będzie dostępny w czasie trwania wydarzenia w Punkcie Obsługi Akcji zlokalizowanym na Rotundzie, pomiędzy salonami Apart i W.KRUK.