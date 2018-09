Fabryka amfetaminy w Wawrze. Gang mógł zrobić tonę narkotyków. Znaleziono też broń i kamizelki "Policja" [ZDJĘCIA]

Ile kosztuje wesele w Warszawie? Cennik sal weselnych za osobę. Gdzie najtaniej? [PRZEGLĄD]

Gabi Kowalska

Ślub to jeden z najważniejszych dni w życiu. Może on być stresujący, jednak bardziej stresujące i czasochłonne jest organizowanie wesela. Jakie są ceny sal weselnych w Warszawie i pod Warszawą? Ile kosztuje wyżywienie i obsługa gości? Kliknij w galerię, aby przejść do przeglądu s...