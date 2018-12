Fabryka Norblina w Warszawie. Na wielkich saniach przesuwają zabytkowy budynek. Spektakularna budowa na Woli [ZDJĘCIA]

Operacja relokacji trwa już kilka miesięcy. Jej pierwszy etapem było dokładne zabezpieczenie ważącego ponad 900 ton budynku o powierzchni 380 mkw. Kolejnym krokiem było odcięcie go przy nasadzie i przesunięcie po przygotowanych wcześniej ośmiu belkach ślizgowych. Budynek przenoszony był za pomocą siłowników i zamontowanych do nich prętów wysokiej wytrzymałości. Do wykonania tego zadania niezbędny był układ hydrauliczny składający się z sześciu siłowników (każdy oddziałuje z siłą ok. 56 ton) oraz pompy hydraulicznej o mocy 700 bar. Jego pracę wspomagały urządzenia pomiarowe oraz pomocnicze.