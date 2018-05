To będzie pierwsze takie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Centrum Facebooka "Przestrzeń" już niedługo otworzy się przy Hali Koszyki w Warszawie. Jak zapowiadają twórcy, możemy liczyć na "dyskusje i wydarzenia kulturalne w realu."

"To miejsce, gdzie różne społeczności mogą się spotkać i dzielić tym, co jest dla nich ważne. Namacalna, fizyczna odsłona misji Facebooka, która będzie służyć wsparciem różnym społecznościom w Polsce jak i całemu polskiemu społeczeństwu" - czytamy w zaproszeniu centrum dyskusyjnego Facebooka."Przestrzeń" znajdziemy pod adresem Koszykowa 61, przy Hali Koszyki. Będzie to pierwsza taka inicjatywa giganta w naszej części Europy. To miejsce spotkań, dyskusji i wielu wydarzeń kulturalnych. Tym razem w realnym życiu.Czekamy na więcej szczegółów.