Facetka od Kultury o pięknych, młodych i piekielnie zdolnych

Nie mają może ich warsztatu, ale ich siła polega na świeżości – a warsztat wypracują sobie przez lata na scenie - pisze Maja Margasińska, czyli vlogerka Facetka od Kultury i prezentuje piątkę młodych aktorów, których należy zobaczyć już dziś, a potem trzymać rękę na pulsie ich artystycznego rozwoju.

Eliza Rycembel

Pierwszy raz zobaczyłam Elizę na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie w spektaklu „Moja pierwsza śmierć w Wenecji”, gdzie grała Tadzia. To był arcyciekawy spektakl, a młodziutka wówczas Eliza – jeszcze studentka warszawskiej Akademii Teatralnej – zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. W niczym nie ustępowała zawodowym aktorom, z którymi grała: Adamowi Ferencemu czy Agnieszce Warchulskiej. Później widziałam ją jeszcze w „Alladynie” w Romie i wciąż była zachwycająca. Zagrała także w spektaklu „Moralność pani Dulskiej”, który miał premierę w Polish Saturday School w Londynie. Eliza urodziła się w 1992 r. w Warszawie. Debiutowała w filmie „Obietnica”. Zagrała w „Carte Blanche”, „Niewinnych” w reż. A. Fontaine i musicalu „#Wszystko gra” Agnieszki Glińskiej. Niebawem będzie można ją zobaczyć w filmie „Nina” Olgi Chajdas i serialu „ Belfer”. A w teatrze 25 kwietnia jest premiera „Kina moralnego niepokoju” w reż. Michała Borczucha w Nowym Teatrze w Warszawie. Do zobaczenia na widowni!

Jakub Kordas

Rozwój artystyczny Jakuba śledzę od jego przygotowań do egzaminu na trzecim roku studiów. Był to „Żywot Józefa”. Wszyscy studenci mieli tam podwójne role, a Jakub grał Korobona i Józefa. Już wtedy wybijał się na tle kolegów z roku: piękny, utalentowany, o głębokim, wspaniałym głosie i pewnej zastanawiającej powadze. Tegoroczne egzaminy tylko utwierdziły mnie w tym przekonaniu. Jego Malvolio w „Wieczorze Trzech Króli” jest olśniewający, a scena, w której – zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sfałszowanym liście – zakłada podwiązki i usiłuje uwieść Olivię, powinna przejść do historii teatru. Warto go zobaczyć też jako Chyżego Patroklesa w „Każdy musi kiedyś umrzeć Porcelanko...” w TCN.

Maciek Dybowski

O tym chłopcu będzie głośno, zanim się obejrzycie. Jest niezwykle utalentowany, pięknie śpiewa, tańczy, a do tego jest pracowity, skupiony i skromny. Przed nim jeszcze dwa lata studiów, ale już dziś zapamiętajcie to nazwisko. Jego głos mogliście usłyszeć w dubbingu – był Rollanem w „Królowej Śniegu” i Jasonem w „Spider-Manie”. Ja jednak uwielbiam oglądać go na scenie – w „Kinky Boots” w Teatrze Dramatycznym gra jednego z Aniołków Loli i jest fantastyczną drag queen, natomiast w „Żywocie Józefa” w reż. Jarosława Gajewskiego gra jednego z braci głównego bohatera – Judasa. Człowieka, który sprzedał Izmaelitom Józefa, ale później bez wahania zaoferował swoje życie w zamian za życie Beniamina. Jest to scena o takim ładunku emocjonalnym, że brzmi w człowieku jeszcze długo po wyjściu z teatru.

Vanessa Aleksander

„Wojenne dziewczyny”, „Belle Epoque” – to seriale, w których jej twarz mogła zrobić na was wrażenie. Vanessa jest koleżanką z roku Jakuba Kordasa. Na egzaminie, o którym była już mowa, grała Zefirę, żonę Putyfara. Niezwykle świeżo wypadała w scenach, w których wyznawała służce, że kocha się w Józefie. Niewinna, nieśmiała, a jednocześnie kobieca i namiętna – Vanessa była doskonała. Pazyfae w „Każdy musi kiedyś umrzeć Porcelanko” i Sonia w „Płatonowie” w TCN – te role przekonają Was, że warto śledzić karierę tej dziewczyny.

Agata Góral

Agata jest nieco starsza od opisanych wcześniej kolegów. Po raz pierwszy widziałam ją w roli Lizy w „Braciach Karamazow” na egzaminie AT. Otrzymała za nią Nagrodę Ministra Kultury Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Zasłużenie. Od 2012 do 2016 r. należała do zespołu Teatru Studio, w którym zadebiutowała w spektaklu „Artaud. Sobowtór i jego teatr”. Zagrała m.in. Jean Fordham w „Sierpniu” Brala (za tę rolę była nominowana do Feliksa Warszawskiego) i Duniaszę w „Wiśniowym sadzie” w reż. A. Glińskiej. Obecnie można ją oglądać w Teatrze Dramatycznym w „Pijanych”, „Pociągach pod specjalnym nadzorem” i w mistrzowskiej roli w „Słudze dwóch panów”.

