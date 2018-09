Faktura z ZUS-u na mailu? To oszuści

W ostatnich dniach do klientów ZUS trafiły maile z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej przez sam ZUS. Do wiadomości załączony jest plik z fakturą. Jego otwarcie grozi zainfekowaniem komputera, blokadą dostępu do plików, czy przechwyceniem wrażliwych danych, np. loginów i haseł bankowości elektronicznej, czy mediów społecznościowych. Jeśli otrzymamy taki mail, najlepiej od razu go skasować, ale przede wszystkim – pod żadnym pozorem – nie otwierać załączonego pliku.

- Niestety mamy pierwsze informacje od naszych klientów o tym, że takie maile otrzymali, dlatego ostrzegamy wszystkich przed tą podejrzaną korespondencją – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Zupełnie nie ma powodu abyś ktokolwiek otrzymał i to mailem fakturę z ZUS gdyż my takich faktur po prostu nie wystawiamy – dodaje rzeczniczka.

Pamiętajmy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wystawia i nie wysyła faktur, tak jak nie wystawia i nie wysyła innej dokumentacji drogą mailową. Wszelkie dokumenty i formularze ZUS można pobrać samodzielnie ze strony internetowej Zakładu. Ewentualne informacje drogą elektroniczną ZUS przekazuje tylko tym klientom, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS i dzieje się to właśnie za pośrednictwem profilu na PUE ZUS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do otrzymanej korespondencji, prosimy klientów o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS – pod numer 22 560 16 00.