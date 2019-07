Falectra. W Warszawie powstał pierwszy polski motocykl elektryczny

Falectra to prototyp pierwszego polskiego motocykla elektrycznego, który został zaprojektowany przez Piotra Krzyczkowskiego. Pomysł stworzenia pojazdu narodził się podczas pobytu Piotra Krzyczkowskiego w Mediolanie. Na wąskich, włoskich uliczkach od dawna popularne są wszelkiego rodzaju jednoślady.

Po powrocie do Polski rozpoczęły się prace nad koncepcją jednośladu. Pierwszy etap prac obejmował opracowania finalnej wersji projektu i opatentowaniu jej oraz pozyskaniu niezbędnych opinii i finansowania. Drugi etap to była już praca nad samym prototypem motocykla.

- Niestety sam, „wirtualny projekt” nie jest już wystarczającym argumentem dla partnerów

i inwestorów. Musieliśmy pokazać w pełni działający prototyp. Jednak już samo wykonanie z laminatu paneli tworzących zabudowę pojazdu był wyceniane od 150 do 200 tys. zł. Ta kwota zdecydowanie przewyższała nasz budżet. Wtedy zaczęliśmy myśleć o druku 3D. W ramach współpracy z firmą Zortrax, części niezbędne do powstania prototypu powstały na ich drukarkach, przez co koszt całego procesu był prawie 7 razy niższy, a my mogliśmy pokazać funkcjonalny motocykl - mówi Piotr Krzyczkowski, właściciel Falectry.