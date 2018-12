Fałszywi urzędnicy na Mokotowie. Burmistrz ostrzega mieszkańców dzielnicy

Uwaga na oszustów

Mają być z Wydziału Ochrony Środowiska (WOŚ) i pukać do mieszkańców na Mokotowie, bo zostali wezwani do kontroli pieców centralnego ogrzewania. Tymczasem to nie urzędnicy, a zwykli oszuści.

Na stronie se.pl możemy przeczytać o jednej z takich wizyt. Mieszkaniec domku rodzinnego przy ul. Miłobędzkiej zaniepokojony całą sytuacją skontaktował się z WOŚ. Szybko okazało się, że urząd z wizytą nie ma z tym nic wspólnego. Kiedy oszuści zdali sobie sprawę, że nic nie ugrają, uciekli.

Przed fałszywymi urzędnikami ostrzega burmistrz dzielnicy, Rafał Miastowski. W oficjalnym komunikacie na stronie Urzędu Dzielnicy Mokotów radzi, aby za każdym razem zanim wpuścimy rzekomego pracownika urzędu do domu, dokładnie upewnić się, że posiada on legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do dokonania kontroli. "W przypadku wątpliwości proszę o kontakt się z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów pod numerem telefonu 22 443 63 60" - czytamy w komunikacie.