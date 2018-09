Fałszywy policjant chciał wyłudzić 178 tysięcy złotych. Na miejscu zamiast pieniędzy czekali funkcjonariusze

Doszło do zatrzymania oszusta podszywającego się za policjanta. Chciał wyłudzić aż 178 tysięcy od starszej kobiety pod pretekstem akcji prowadzonej przez Centralne Biura Śledcze Policji. Wpadł jednak w zasadzkę prawdziwych funkcjonariuszy, grozi mu teraz do 8 lat więzienia.

Mężczyzna zadzwonił do pokrzywdzonej i podszywając się pod funkcjonariusza CBŚP, pod pretekstem policyjnej akcji wymierzonej w przestępców, nakłania do pójścia do banku i wypłacenia z konta 178 000 złotych. Kobieta spełniła żądania oszusta, jednak zamiast pieniędzy włożyła do koperty ulotki. Nad całą akcją czuwali faktyczni policjanci, którzy byli też w stałym kontakcie z bankiem.

32-letni Jan G. został aresztowany przy ulicy Grzybowskiej, tam właśnie była zorganizowana zasadzka. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie mężczyźnie zarzutu usiłowania oszustwa. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 8 lat pozbawienia wolności.