FAME MMA 3. Konferencja prasowa w Warszawie. Kolejna awantura przed Linkiewicz vs Godlewska

FAME MMA 3 - Godlewska vs. Linkiewicz. Konferencja prasowa

Pierwsza konferencja prasowa przed galą FAME MMA 3 odbyła się pod koniec lutego w Poznaniu. Doszło do niej do ostrej wymiany zdań pomiędzy Moniką Godlewską i Martą Linkiewicz. Zdjęcia z konferencji szybko obiegły cały internet. Tym razem panie też nie zawiodły. Zobaczcie, co się działo.