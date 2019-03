FAME MMA 3. Monika Godlewska ćwiczy przed debiutem w MMA. Szykuje tajną broń na walkę z Linkiewicz

Popularna "Esmeralda" do występu na FAME MMA przygotowuje się w Warszawie, gdzie od dłuższego czasu mieszka. Chociaż bukmacherzy nie dają jej dużych szans w starciu z Linkiewicz, to Godlewska wierzy w siebie. Z formy swojej podopiecznej zadowolony jest także trener Robert Wilkosz, zawodnik MMA oraz kickbokser. - Na sparingach dzieją się cuda, ciężko znaleźć mi chętnych do sparingów, bo często kończy się to kontuzjami - zdradza szkoleniowiec.

Godlewska otwarcie przyznaje, że nie zawsze prowadziła sportowy tryb życia. Zmagała się też z depresją, ale codzienne zajęcia na sali treningowej działają na nią bardzo pozytywnie. 25-latka już zapowiedziała, że bez względu na wynik walki z Linkiewicz, nie zrezygnuje ze sportów walki. Porażki podczas łódzkiej gali "Esmeralda" nie bierze jednak pod uwagę.

- Początkowo nie miałam pojęcia, kim jest Marta Linkiewicz. Kiedy dostałam propozycję walki, poprosiłam o kilka dni namysłu. Sprawdziłam kim jest ta dziewczyna i byłam w szoku, że ona jest tak popularna, głównie wśród dzieci i nastolatków. Mam nadzieję, że ja wygram z nią, a my wszyscy wygramy z tą patologią. Myślę, że ona powinna uczyć młodzież czego innego, skoro już jest dla niej wzorem do naśladowania - mówi Godlewska.

- Chcę stoczyć z nią walkę na pełnym dystansie. O ile oczywiście ona będzie miała siłę. Z tego co wiem, jej treningi są rzadkie i robione tylko na pokaz. To co ona pokazuje w internecie to 5% prawdy, tego, co tak naprawdę się tam dzieje - podsumowuje "Esmeralda.