Fast Textile 2019. Wszystko, czego potrzebujecie do produkcji odzieży, kupicie na Międzynarodowych Targach Branży Tekstylnej

Międzynarodowe Targi Tekstylne Fast Textile powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na wydarzenia poświęcone tej tematyce i szybko stały się najważniejszym przedsięwzięciem tego typu w Europie Środkowej. Jest to doskonała okazja do przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z obecnymi i potencjalnymi klientami, wprowadzenie na rynek i wypromowanie nowych produktów i usług. Targi to platforma kreatywnych prezentacji oraz bodziec do przygotowania ciekawszej, szczegółowej oferty, wzbogaconej próbkami, gotowymi produktami czy nieszablonowymi realizacjami.