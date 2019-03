FEN 24. Oficjalne ważenie przed galą Fight Exclusive Night na Torwarze [ZDJĘCIA]

Wyniki ważenia gali FEN24:

(+95,0): Arkadiusz Wrzosek* VS Patrick Schmid (105.7)

(77,1): Andrzej Grzebyk (76.9) VS Kamil Gniadek (77.0)

(88,0): Radosław Paczuski (88.0) VS Darren Anstey (87.5)

(-120,2): Grzegorz Ciepliński (118.3) VS Szymon Bajor (110.2)

(65,8): Kamil Łebkowski (66.3) VS Adrian Zieliński (66.2)

(83,9): Bartosz Leśko (83.7) VS Marcin Naruszczka (84.4)

(55,0): Kamila Porczyk (56.5)** VS Anita Bekus (55.3)

(80,0): Arab VS Wujek Samo Zło (76.0)

(80,0): Marcin Krakowiak (79.9) VS Mateusz Strzelczyk (79.9)

(70,3): Robert Rajewski (70.6) VS Michał Gęsiarz (69.7)

Tolerancja wagowa wynosi 500 gramów. Wyjątek stanowi walka o pas mistrzowski Grzebyk – Gniadek.

*zawodnicy zostaną zważeni podczas oficjalnej ceremonii ważenia

**zawodnik nie wypełnił limitu wagowego