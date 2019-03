FEN 24 Warszawa. Trening medialny przed galą na Torwarze. Wujek Samo Zło zadebiutuje w klatce [ZDJĘCIA]

Karta walk FEN 24:

+95 kg, K-1: Arkadiusz Wrzosek VS Patrick Schmid *

77 kg, MMA: Andrzej Grzebyk VS Kamil Gniadek *

85 kg, K-1: Radosław Paczuski VS Darren Anstey *

55 kg, MMA: Kamila Porczyk VS Anita Bekus

80 kg: Arab VS Wujek Samo Zło

120 kg MMA: Grzegorz Ciepliński VS Szymon Bajor

66 kg, MMA: Kamil Łebkowski VS Adrian Zieliński

84 kg, MMA: Bartosz Leśko VS Marcin Naruszczka

77 kg, MMA: Marcin Krakowiak VS Michał Tarabańka

70 kg, K-1: Robert Rajewski VS Michał Gęsiarz

* Stawką tych pojedynków będą pasy mistrzowskie federacji Fight Exclusive Night.

ZAKUP BILETÓW na galę FEN 24 jest możliwy na Eventim.pl oraz na stronie organizacji: http://fen-mma.com/bilet/.