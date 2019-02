FEN 24. Wujek Samo Zło zadebiutuje w MMA. Warszawska legenda katuje się na treningach

Wujek Samo Zło zawalczy na gali FEN24

Kiedy w mediach pojawiły się informacje o tym, że Wujek Samo Zło zawalczy na gali FEN24, internauci przecierali oczy ze zdumienia. Wieść traktowana była w kategorii żartu lub "fake-newsu". Jak powiedział nam Wujek – częśc jego kolegów wciąż nie wierzy, że ten stanie do pojedynku w oktagonie. Mimo to, sam zainteresowany traktuje temat śmiertelnie poważnie. Praca nad formą przebiega niezwykle intensywnie. - Ćwiczę codziennie, a niekiedy nawet dwa razy dziennie. Czasem odpuszczam, by się nie przeforsować, tak radził mi trener. – deklaruje w rozmowie z Naszym Miastem.

Przeciwnikiem Wujka Samo Zło będzie kolega z branży – raper o pseudonimie Arab. To właśnie on rzucił Maciejowi Gnatowskiemu wyzwanie, by zmierzyć się na pięści. Zapalnikiem do starcia był konflikt obu panów, który w opinii WSZ-a nie stracił na aktualności.

ZOBACZ PEŁNĄ ROZMOWĘ Z WUJKIEM SAMO ZŁO PRZED WALKĄ NA FEN24