Ferie na lodzie czy na fali? Wola Park zaprasza do aktywnego wypoczynku

Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne. Wola Park zaprasza do wspólnej zabawy w ramach strefy Wola Fun Park, która jest doskonałą okazją, aby doskonalić swoje umiejętności sportowe. Podczas ferii zaplanowano szereg dodatkowych atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych uczniów.

Zimowy odpoczynek rozpocznie się w Wola Fun Parku wyjątkowym wydarzeniem: otwarciem FALI – jedynej w Polsce kompozytowej konstrukcji do jazdy na deskorolkach typu surfskate. Tzw. „sucha fala” powstała na poziomie +1, naprzeciwko Auchan i jest miejscem spotkań miłośników wszelkich sportów deskowych. W strefie można także zaopatrzyć się w różnego typu deskorolki, deski surfingowe, akcesoria i ubrania w klimacie streetowo-surfowo-skate’owym.

- Chcemy inspirować naszych gości do aktywnego spędzania wolnego czasu w mieście, dlatego dużą uwagę przywiązujemy do wzbogacania naszej oferty w tym zakresie. Wola Fun Park to całoroczny projekt, który umożliwia doskonałą zabawę dla całej rodziny. Widzimy duże zainteresowanie okolicznych mieszkańców, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy rozszerzyć strefę o dodatkową atrakcję, jaką jest FALA – mówi Kamila Popławska – Bernatowicz, Marketing Manager Wola Parku.

Miłośnicy zimowych aktywności do końca lutego mogą natomiast korzystać z profesjonalnego lodowiska, Mini Snow Parku z torem przeszkód do jazdy na desce i snowtubingu, czyli śnieżnej górki do zjeżdżania na specjalnych oponach. Podczas ferii zimowych zaplanowano dodatkowe atrakcje, takie jak: zajęcia z instruktorem na łyżwach i desce snowboardowej oraz wyścigi snowtubingów dla najmłodszych. Zajęcia będą odbywać się przez całe ferie, w godzinach 14.00-16.00, a szczegółowy program będzie na bieżąco aktualizowany na facebooku.

Popołudniami instruktorzy Akademii Tańca I. Sulewskiego, zlokalizowanej na I piętrze centrum handlowego, zapraszają dzieci na spotkanie z tańcem i muzyką. W ramach „Tanecznych ferii w Akademii Tańca” najmłodsi mogą zdobywać nowe umiejętności w tańcu nowoczesnym i hip-hopie.

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń w Wola Parku: www.wolapark.pl