Ferie zimowe w klimatycznym miejscu pod Warszawą? To możliwe!

Jeśli uda nam się wziąć podczas ferii kilka dni urlopu, albo mamy do dyspozycji tylko weekend, warto wyjechać z miasta i naprawdę odpocząć. Decyzja o pozostaniu w domu może skończyć się kilkudniowym oglądaniem telewizji albo po prostu odsypianiem - nie zyskają na tym ani nasze dzieci, ani my sami. Mając do dyspozycji jedynie kilka dni wolnego warto spożytkować je w taki sposób, żeby naprawdę się zregenerować, odprężyć i nabrać energii na nowe wyzwania. Psychologowie są zdania, że jeśli mamy ograniczony czas na krótki urlop, warto wybrać lokalizację niedaleko od miejsca zamieszkania. Wybór hotelu w odległości nie większej niż 100 km to gwarancja, że nie padniemy ofiarą nadmiernego stresu i ominą nas gorączkowe przygotowania do wyjazdu, jakie mają miejsce zawsze, kiedy ruszamy w daleką podróż. Ferie zimowe można spędzić po prostu w klimatycznym hotelu pod Warszawą.

Ferii zimowych nie musisz spędzać w górach!

Choć zimą najchętniej wybieramy się w góry, wart mieć na uwadze fakt, że kilkudniowy wypad z Warszawy w Tatry czy Beskidy nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wyjazd w góry zawsze wiąże się z koniecznością aklimatyzacji - zmiana wysokości, a co z tym idzie ciśnienia, nie na każdego wpływa korzystnie. Jeżeli wyobrażamy sobie, że uda nam się cały weekend lub kilka dni wolnego spędzić na wędrówkach albo szusowaniu po stokach, możemy się srodze zawieść. Bardziej prawdopodobne, że i my, i nasze dzieci większą część czasu po prostu prześpimy. Ferii zimowych, zwłaszcza jeśli mamy do dyspozycji tylko kilka wspólnie spędzanych dni, nie musimy spędzać w górach. Koniecznie jednak trzeba wybrać nocleg w hotelu odznaczonym certyfikatem Hotel Przyjazny Rodzinie i taki pakiet pobytowy, który gwarantuje wszystkim uczestnikom zimowego wypadu atrakcje dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i upodobań. W ramach pakietów rodzinnych oferowanych przez Hotel Las Woda starsi i młodsi członkowie rodziny będą mogli spędzić czas w taki sposób, w jaki najbardziej lubią. Rodzice mogą korzystać z dobrodziejstw strefy SPA tylko we dwoje, dzieci z animacji pod okiem wykwalifikowanych opiekunów. Oczywiście wszyscy członkowie rodziny na pewno znajdą te z przyjemność we wspólnych zabawach w basenie, w strefie sportu czy strefie rozrywki.

Wybierz miejsce, w którym odpoczniesz

Ferie zimowe w hotelu położonym niedaleko miejsca zamieszkania to doskonałe rozwiązanie nie tylko dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, ale także tych z młodszymi maluchami. W przypadku tych ostatnich, wybór miejsca, w którym chce się odpocząć ma znaczenie kluczowe - już sama droga do hotelu położonego bardzo daleko od domu może być uciążliwa. Jeśli decydujemy się na ferie zimowe w hotelu z basenem w niezbyt dużej odległości od domu, szanse na udany wypoczynek są większe. W razie jakichkolwiek kłopotów, przykładowo przeziębienia malucha, nie musimy martwić się logistyką powrotu.

W hotelu zawsze mamy ten komfort, że wszystkie codzienne czynności wykonuje za nas ktoś inny.

Możemy skupić się wyłącznie na odpoczynku i przyjemnościach. Takie zawieszenie w czasie dobrze robi przepracowanym na co dzień rodzicom, a także dzieciom, które mają ich nareszcie wyłącznie dla siebie. Hotel Las Woda to nie tylko kompleks komfortowych budynków, ale także relaksujące otoczenie sosnowego lasu. Warto wiedzieć, że Hotel SPA Las Woda jest przyjazny zwierzętom. Jeżeli więc obawy o los ukochanego kota czy psa sprawiały, że o tej pory nie decydowaliście się na rodzinne wyjazdy, możecie domowego zwierzaka zabrać ze sobą.

Moc atrakcji dla najmłodszych Ferie zimowe w Hotel SPA Las Woda****!

Ferie zimowe w hotelu to dla dzieci duża atrakcja. Jeśli do tej pory wybieraliście się wyłącznie do pensjonatów i prywatnych kwater, w których czuliście się niemal jak w domu, życie w hotelu będzie dla dziecka atrakcyjną odmianą. Tu naprawdę poczuje się jak gość: bezszelestna obsługa hotelu sprawia, że będzie mogło skupić się wyłącznie na atrakcjach.

Z myślą o dzieciach przygotowaliśmy:

* łóżeczko, dostawkę, przewijak, wanienkę, krzesełko do karmienia, plastikowe naczynia i sztućce, podgrzewacz do butelek, jednorazowe śliniaczki - żeby rodzice nie musieli niczego zabierać z domu (przed przyjazdem prosimy o kontakt z hotelem)

* naukę pływania dla dzieci w wieku 6-12 lat

* zajęcia animacyjne

* strefę rozrywki (sala zabaw, m.in. piłkarzyki i bilard)

Dzieci do lat 3 gratis! (korzystające ze świadczeń rodziców) Dzieci 3 -12 lat– 50 % zniżki na pobyt

W ramach Pakietu Rodzinnego oferujemy

* dwa noclegi w komfortowym rodzinnym pokoju o 4* standardzie

* całodzienne wyżywienie*: śniadanie, lunch i kolację

W ramach Pakietu Ferie Zimowe oferujemy:

* minimum cztery noclegi w komfortowym rodzinnym pokoju o 4* -owym standardzie,

* całodzienne wyżywienie: śniadanie, lunch (danie dnia: zupa+danie główne) i kolacja

Ferie zimowe w Hotelu Las Woda to doskonały pomysł dla rodzin, które z różnych powodów preferują krótki intensywny wypoczynek niedaleko domu. W Hotelu SPA o wysokim standardzie zarówno dorośli jak i dzieci znajdą chwile odpoczynku oraz godziwą rozrywkę. Wybierz jeden z naszych pakietów rodzinnych, a przeżyjesz niezapomniane ferie.