Festiwal Kolorów. Najbardziej kolorowe święto ponownie w stolicy

Festiwal Kolorów po raz drugi

Przed nami Festiwal Kolorów by Wawel w Warszawie 2019. Mieszkańcy stolicy zdążyli już pokochać to wydarzenie. I trudno się dziwić, to w końcu najbardziej kolorowe wydarzenie w mieście.

Podczas Festiwalu Kolorów uczestnicy obsypują się kolorowymi proszkami. Rytuał przywędrował do nas z Indii i cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko w samej Warszawie, ale w całej Europie.

"Nieważne ile masz lat, jakiej muzyki słuchasz! Ważne, że potrafisz się uśmiechać i lubisz spędzać czas w gronie zwariowanych osób" - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Festiwal Kolorów gości w tym roku w naszym mieście już po raz drugi. Poza niezliczoną ilością kolorów możemy liczyć m.in. na nalepszych DJ'i i artystów, smaczne jedzenie z foodtrucków, mnóstwo słodyczy, bony rabatowe i konkursy z nagrodami. Podczas wydarzenia nie zabraknie też Festiwalu Balonów. "Wypuścimy w powietrze piękne balony giganty (...) Dobra muzyka, uśmiechnięci ludzie i zabawa Kolorami Holi to najlepszy przepis na udany dzień" - dodają organizatorzy.

Program imprezy:

Wyrzuty kolorów: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:001. 16:00 The Bimbears