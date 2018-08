Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera 2018. Najważniejsze wydarzenia festiwalu. Koncert Orkiestry Adria czy noc Klezmerów

Ścieżki rowerowe Warszawa. Przepisy, polecane trasy miejskie i podmiejskie, wypożyczanie rowerów

Maciej Rzeźniczak

Ścieżki rowerowe. Warszawa ma sporo do zaoferowania rowerzystom. W porównaniu do innych miast, w stolicy wybudowano najdłuższą sieć ścieżek i pasów rowerowych – ponad 500 km. Co więcej, rowerowe trasy możemy pokonywać nie tylko w obrębie samej metropolii, ale również w wzdłuż dz...