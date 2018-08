Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera 2018. Ponad 200 wydarzeń i ponad 250 artystów z Polski i różnych części świata

15. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera odbędzie się w wielu placówkach kultury stolicy, ale przede wszystkim na pl. Grzybowskim i okolicach ulicy Próżnej.

Wydarzenie jest udanym przykładem oddania atmosfery stolicy za czasów Singera. Patron festiwalu, urodzony w Warszawie noblista, stał się symbolem nie tylko kultury, która została zniszczona przez II wojnę światową, ale także współczesnej twórczości wielu artystów żydowskich, którzy w swych dziełach nawiązują do przedwojennej tradycji.

- W dzisiejszych czasach, w których jesteśmy świadkami odnawiającej się ksenofobii i rasizmu, przesłanie festiwalu Warszawa Singera ma szczególną wartość – powiedziała podczas konferencji prasowej Renata Kaznowska, zastępca prezydent Warszawy. – Festiwal Kultury Żydowskiej nie jest kolejnym wydarzeniem kulturalnym jakich co roku odbywa się w Warszawie wiele. To festiwal wyjątkowy, łączący kulturę z tolerancją. – dodała wiceprezydent.

Gołda Tencer, dyrektor artystyczna festiwalu, zwróciła szczególną uwagę na bogactwo programu oraz udział ponad 250 wykonawców z Polski i świata. Podkreśliła także symbolikę placu Grzybowskiego, na którym odbędą się główne wydarzenia. Dzięki staraniom miasta w jego sąsiedztwie, przy ul. Próżnej 14 w zabytkowej kamienicy, powstanie stała siedziba Teatru Żydowskiego.

– To będzie nasz dom, z którego nikt nas już nie wyrzuci – powiedziała Gołda Tencer.

XV Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera odbędzie się w dniach 25 sierpnia – 2 września.

Festiwal patronatem objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, a jego realizacja jest współfinansowana z budżetu miasta. Warszawa.naszemiasto.pl jest jednym z partnerów Festiwalu Kultury Żydowskiej.

