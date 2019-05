Festiwal Moniuszkowski w Operze Kameralnej. Posłuchamy utworów wybitnego kompozytora

''Litanie ostrobramskie'' zostały skomponowane przez Stanisława Moniuszkę na cześć Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej. Są to cztery utwory religijne, które powstawały w latach 1843-55. Na koncercie Warszawskiej Opery Kameralnej, który odbędzie się 5 maja w Kościele Świętego Krzyża, będzie można usłyszeć tylko ,,I Litanię ostrobramską F-dur” na solistów, chór i orkiestrę. Wstęp wolny.

Wysokie ceny biletów do teatrów w Warszawie. Czy stać nas na kulturę?

''Die Schweizerhütte''

''Die Schweizerhütte'' to nieznana szerszej publiczności niemieckojęzyczna opera Stanisława Moniuszki. Do niedawna dzieło to nie było wymieniane w poświęconych kompozytorowi monografiach i hasłach encyklopedycznych. Stało się tak ze względu na uznanie ''Die Schweizerhütte'' jako nieudanej przeróbki operetki ''Bettly''. Dopiero teraz, dzięki Maciejowi Prochasce, który dokonał instrumentacji i rekonstrukcji sztuki na podstawie odnalezionego przez Grzegorza Zieziulę rękopiśmiennego wyciągu fortepianowego, możemy podziwiać tę wyjątkową operę komiczną.

''Die Schweizerhütte'' będzie można posłuchać w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej już 9 maja. Ceny biletów zaczynają się od 60 zł.