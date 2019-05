Festiwal na Kamionku. To wydarzenie odczaruje Pragę Południe. Znamy szczegóły

- To nasz pierwszy Festiwal na Kamionku, ale mamy wielką nadzieję, że nie ostatni. Początkowo myśleliśmy o dwudniowym wydarzeniu, ale atrakcji było tak wiele, że postanowiliśmy je przedłużyć . Idealnie wpisuje się ono w rewitalizację tej części Pragi Południe- podkreśla Viola Łabanow , kierownik festiwalu.

Co ważne - wydarzenia będą odbywały się zarówno w plenerze ( na kamionkowskich ulicach, skwerach, czy w Parku Skaryszewskim, gdzie pomaszerujemy w Korowodzie Parkowym i posłuchamy muzyki nad Jeziorem Kamionkowskim) jak i w wielu znanych i cenionych obiektach dzielnicy. Wystarczy wspomnieć tylko o fabryce Wedla, siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia czy Soho Factory.

Nie wierzycie? Wybierzcie się na festiwal, który rusza już 8 czerwca i potrwa aż osiem dni. Przez ten czas będziemy mieli okazję wziąć udział w koncertach muzyki klasycznej i współczesnej, potańcówkach, spektaklach, warsztatach, wystawach, happeningach, spacerach po najciekawszych zakątkach dzielnicy z przewodnikami oraz w licznych spotkaniach z ciekawymi ludźmi i inicjatywami. Będziemy mogli wpaść z wizytą do pracowni artystycznej, wziąć udział w grze miejskiej, poćwiczyć jogę czy tańce afrykańskie w plenerze z muzyką na żywo . Albo wybrać się na przejażdżkę rowerową z architektami.

Praski Kamionek może pochwalić się niezwykłą historią (to w końcu tutaj wybierano królów Polski w czasie wolnych elekcji, tutaj też powstało i działało wiele znanych fabryk, tutaj wreszcie rozwijała się firma Wedel. A organizatorzy pierwszego Festiwalu na Kamionku przekonują, że ta część Pragi Południe wprost tętni życiem artystycznym.

Katarzyna Konciak, z fundacji Muzyka jest dla wszystkich (jednego z organizatorów wydarzenia) jest zdania, że różnorodne propozycje festiwalowe przypadną do gustu nie tylko mieszkańcom Kamionka. - To wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Warszawy - mówi Konciak dodając: - To dobry moment, aby spotkać się z artystami, animatorami i społecznikami, którzy będą z nami współpracować.

Wybierzecie się?

Kiedy: 8 czerwca – 15 czerwca 2019

Gdzie: Kamionek

Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie:

