Festiwal Otwarte Mieszkania, Warszawa 2019. Zobacz mieszkania architektów, dachy kamienic i pracownie artystów

Festiwal Otwarte Mieszkania 2019. Miasto na Skarpie

Festiwal Otwarte Mieszkania to inicjatywa pozwalająca mieszkańcom Warszawy dotrzeć do miejsc, które na co dzień nie są dostępne dla ogółu. Mogą być to placówki edukacyjne czy kulturowe, kamienice, zabytki, pracownie artystyczne i - jak sama nazwa wskazuje - mieszkania. W ramach festiwalu swoje mieszkania zainteresowanym udostępniają głównie architekci. Zdarza się jednak, że prywatni właściciele wyjątkowych i nietypowych mieszkań udostępniają swoje "m" zwiedzającym.

Hasłem przewodnim nadchodzącej odsłony festiwalu jest "Miasto na Skarpie". Oznacza to, że wszystkie zaplanowane atrakcje będą znajdować się w bezpośrednim pobliżu skarpy warszawskiej, m.in. w Śródmieściu, na Mokotowie czy w pobliżu Starówki. W przeszłości pomysłodawcy festiwalu nawiązywali do takich zagadnień, jak Warszawa filmowa czy Warszawa w nowym domu.

Najważniejszym zadaniem festiwalu jest spojrzenie na Skarpę jako na wielkoprzestrzenną całość kompozycyjną. Ma ona wyjątkowe znaczenie dla miasta i daje duże możliwość jego rozwoju pod względem urbanistycznym, kulturalnym i przyrodniczym. Jako przestrzeń urbanistyczna przez setki lat otwierała dla architektów i urbanistów szeroką gamę możliwości - piszą organizatorzy projektu

Festiwal Otwarte Mieszkania 2019. Co zwiedzimy?

Podczas tegorocznej edycji organizatorzy wydarzenia zaplanowali 4 dni pełne atrakcji. Zwiedzanie rozłożono na 2 weekendy: 25 i 26 maja oraz 1 i 2 czerwca. Co dokładnie będziemy mogli zobaczyć? W sobotę o godzinie 11 festiwal zainauguruje otwarcie pracowni rzeźbiarki Barbary Felander przy ul. Mostowej 16/18. A poza tym: