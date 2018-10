Festiwal Wódki i Zakąski 2018. Dniach 19-20 października wydarzenie dla fanów mocnego trunku [PROGRAM]

Festiwal Wódki i Zakąski 2018 odbędzie w dniach 19 i 20 października. Wydarzenie będzie miało miejsce w Reducie Banku Polskiego przy ulicy Bielańskiej 10. Jest to druga edycja tego festiwalu. Dla uczestników przewidziano wiele atrakcji, m.in. największą w Polsce strefę degustacji kilkuset szlachetnych wódek, nalewek i miodów, show barmańskich mistrzów świata, specjalną wystawę Muzeum Wódki na 100-lecie Niepodległości, targ zakąsek itp.

II edycja Festiwalu Wódki i Zakąski

- Wódka z zakąską to nieodzowna część naszej kultury. Tradycje produkcji wódki na ziemiach polskich sięgają XVI wieku. Jest to nasz najbardziej rozpoznawalny produkt eksportowy, z którego słyniemy na całym świecie. Z roku na rok przybywa wysokiej jakości wódek, co świadczy o stale podnoszącej się świadomości konsumenckiej. Kolejna edycja festiwalu to także dowód na to, że mamy swoje miejsce na tle innych narodowych kultur alkoholowych i gastronomicznych, i że jesteśmy krajem, który swoje zna i swoje chwali – podkreśla Piotr Popiński, warszawski restaurator, pomysłodawca i organizator Festiwalu Wódki i Zakąski.

W cenę biletu wliczona jest możliwość spróbowania wszelkich rodzajów alkoholu - wódek, nalewek, miodów pitnych i likierów - które będą prezentowane na stoiskach. Każdy będzie mógł także wziąć udział w licznych warsztatach i panelach dyskusyjnych, których program przedstawiamy poniżej. W specjalnie wydzielonej części odbędzie się Targ Zakąsek, gdzie podczas dwudniowego festiwalu, będzie można próbować specjałów przygotowanych na tą okoliczność. Będą one przygotowane przez szefów kuchni warszawskich restauracji - Elixir w Domu Wódki, Oberży pod Czerwonym Wieprzem i Folk Gospody.

Wśród interesujących wydarzeń znajdą się m.in. „Kolacja Mistrzów”, w której Bartosz Węglarczyk i jego goście dyskutować będą o kulturze wódki w Polsce i na świecie, a także premierowa prezentacja najnowszej powieści Grzegorza Kalinowskiego „Śledztwo ostatniej szansy”, w której znajduje się wiele wątków związanych z alkoholowo-gastronomicznym życiem przedwojennej Warszawy.

Co ważne, tegoroczna edycja festiwalu będzie pierwszą tego typu imprezą w Polsce, zorganizowaną w myśl idei „zero waste”, tj. polityki ograniczania odpadów i zużycia plastiku. Każdy z uczestników otrzyma jeden szklany kieliszek, którego będzie używał podczas całego festiwalu. Organizatorzy zachęcili także wystawców do zużycia jak najmniejszej ilości plastyku.

Gdzie i kiedy?

19-20 października, Reduta Banku Polskiego

Cena: 1 dzień - 99 zł

Karnet dwudniowy - 149 zł

Bilety do kupienia pod tym linkiem.

Program Festiwalu Wódki i Zakąski 2018

PIĄTEK - scena główna

12.00 - Otwarcie pierwszego dnia festiwalu

13.30-13.40 - Powitanie prelegentów strefy edukacji

American bar - The Savoy London/ Bartenders Collective FR/ Cosmo/ The Roots

15.00-15.30 - Oficjalne otwarcie Festiwalu Wódki i Zakąski 2018

16.00-16.30 - Kultura wódki i zakąski w czasach PRL-u

16.45 - The American Bar Savoy London - światowa legenda

18.30-20.30 - Bar masters challenge - mistrzostwa barmańskie w 5 kategoriach

21.00 - Flair show mistrzów świata

22.00 - Zakończenie pierwszego dnia festiwalu

PIĄTEK - Strefa edukacji (III piętro)

12.30-13.15 - ,,Wódka jest interesująca bardziej niż myślisz"

13.30-14.15 - Wódka w historii koktajli

14.45-15.30 - Reduce/Reuse/Recycle

16.00-16.45 - Community and terroir

17.15-18.00 - More than 100 years of history and vodka based coctails in menu 2018

SOBOTA - scena główna

12.00 - otwarcie drugiego dnia festiwalu

12.30-13.30 - Mężczyzna w alkoholowym archipelagu przedwojennej Warszawy

14.00-15.00 - Pojedynek na tatary!

16.00-17.00 - Loteria festiwalowa z atrakcyjnymi nagrodami

18.30-19.30 - Kolacja Mistrzów

21.00 - Flair Show mistrzów świata

22.00 - zakończenie festiwalu

SOBOTA - strefa edukacji

13.00-14.30 - Warsztaty ,,Jak zrobić wyjątkową nalewkę"

15.00-16.00 - Warsztaty:

Jak przygotować pyszną zakąskę w 5 minut

Jak otwierać ostrygi i serwować kawior

Jak dobierać wódkę do jedzenia

16.30-17.45 - Warsztaty jak zrobić pyszny koktajl w domowych warunkach

17.45-18.30 - Muzeum wódki na 100-lecie niepodległości - historia jakiej nie znacie

Szczegółowy program ukaże się na stronie wydarzenia - festiwalwodki.com

Program, uczestnicy oraz podane godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.