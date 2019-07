"Fighter" już po oficjalnej premierze z udziałem polskich gwiazd. Kto pojawił się na czerwonym dywanie?

"Fighter": fabuła

Zawodnik MMA – Tomek Janicki (Piotr Stramowski) ma wszystko: sławę, pieniądze i piękną Agatę (Aleksandra Szwed) u swojego boku. Na horyzoncie zaś walkę o mistrzowski pas. Kiedy w ostatniej chwili federacja zamienia prestiżowe starcie na Freak Fight z udziałem boksera Marka „Pretty Boya” Chmielnickiego (Mikołaj Roznerski), Tomek wpada we wściekłość. Pod wpływem emocji podejmuje kilka złych decyzji. Te wystarczają, by jego kariera z dnia na dzień legła w gruzach. W konsekwencji okryty niesławą opuszcza miasto, by z dala od medialnego zgiełku ułożyć sobie życie na nowo.

"Fighter": obsada

W filmie "Fighter" wystąpili: Piotr Stramowski, Mikołaj Roznerski, Katarzyna Maciąg, Aleksandra Szwed, Krzysztof Stelmaszyk, Wojciech Mecwaldowski, Tomasz Oświeciński, Anna Karczmarczyk, Karol Osentowski, Jarosław Boberek, Marcin Różalski, Daniel Kuczaj, Krzysztof 'Diablo' Włodarczyk, Krzysztof Kosedowski i Adrian Kłos.