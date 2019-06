Filmowa Stolica Lata 2019 - ponad 280 filmów w 33 różnych miejscach zupełnie za darmo [PROGRAM, MIEJSCA]

FILMOWA STOLICA LATA 2019 - inauguracja

Inauguracja 14. Filmowej Stolicy Lata 2019 odbędzie się w piątek, 25 czerwca na Polu Mokotowskim. Wyświetlany będzie film "Whiplash" (reż. Damien Chazelle). Organizatorzy podali 33 lokalizacje, w których w tym roku staną kina plenerowe. Filmy pod chmurką to uwielbiana przez warszawiaków letnia rozrywka. Nie bez powodu Filmowa Stolica Lata nazywana jest największą imprezą filmową w plenerze w Warszawie.

Jak co roku na uczestników czekać będą leżaki, a w wielu miejscach darmowa pizza. Pamiętajcie jednak, że seanse cieszą się dużą popularnością, więc jak chcecie mieć pewność, że dla was również wystarczy to przyjdźcie wcześniej.

- Zawsze warto zabrać ze sobą ciepły sweter, a i parasol też nie będzie przesadą, gdyż pogoda latem bywa kapryśna – informują organizatorzy.