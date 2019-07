Filmowa Stolica Lata 2019. W tych miejscach znajdziecie kina plenerowe i darmowe seanse [PROGRAM]

Wisła w Warszawie wysycha? Nie jest dobrze. Jak nisko zejdzie woda?

Poziom wody w Wiśle - lipiec 2019. Chociaż do krytycznego, rekordowo niskiego poziomu rzeki brakuje jeszcze trzydziestu centymetrów to sytuacja nie jest kolorowa. Jeśli nadal woda w Wiśle będzie opadać zostanie wstrzymana żegluga i ogłoszony będzie stan alarmowy. Do niechlubnego ...