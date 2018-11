Finał Top Model w Warszawie za nami. Zwyciężyła Katarzyna Szklarczyk. Koszmarna pomyłka Krupy [ZDJĘCIA]

Miłość jest wszystkim. Damięcki i Adamska na czerwonym dywanie. Tak wyglądała uroczysta premiera w Warszawie [ZDJĘCIA]

Redakcja NaszeMiasto.pl

We wtorek 20 listopada w centrum handlowym "Złote Tarasy" w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Miłość jes wszystkim". Świąteczna komedia romantyczna, której twórcy liczą na nawiązanie do "Listów do M", wchodzi do kin w całej Polsce 23 listopada. Na premierze pojawili ...