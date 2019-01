Finały WOŚP 2019. O czym powinni pamiętać darczyńcy i wolontariusze? Policjanci przygotowali zestaw porad

Spacer pod Wisłą? Bardzo ciekawa aukcja w ramach WOŚP

q

Przejście około kilometrowej długości tunelem, położonym blisko osiem metrów pod dnem Wisły – taką atrakcję wystawiło na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Metro Warszawskie. To propozycja dla grupy do 10 osób. Do zdobycia jest również przejazd testowy nowym odcinkiem p...