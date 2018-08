Fine Dining Week 2018. Spróbuj dań najlepszych restauracji

Fine Dining Week – co to?

Fine Dining Week to festiwal dla miłośników kulinarnych doznań najwyższej próby. Odbywa się on dwa razy do roku – w zimie i lecie. Organizowany jest w największych polskich miastach. Tym razem są to Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Trójmiasto i oczywiście Warszawa. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie: „Fine Dining Week to niepowtarzalna okazja na poznanie najlepszych restauracji w ich festiwalowym, popisowym wydaniu.”

W przeciwieństwie do Restaurant Week, czyli festiwali kulinarnych odbywających się na wiosnę i jesień, Fine Dining Week skupia się jedynie na ekskluzywnych restauracjach, oferując dania z najbardziej prestiżowych lokali danego miasta. Stąd też cena za udział w wydarzeniu jest wyższa.

Fine Dining Week 2018 Warszawa

W ramach festiwalu uczestnicy mogą wybrać restaurację, w której po wcześniejszej rezerwacji na stronie skosztują pięciu różnych dań. W Warszawie w wydarzeniu bierze udział aż 29 restauracji. Są to m.in.:

Amber Room

Casa Pablo

Challenge '32

Chianti

Dobodo

Dyletanci

Elixir by Dom Wódki

Pełna lista warszawskich restauracji biorących udział w festiwalu znajduje się na stronie organizatora.

W bogatej ofercie wszystkich restauracji biorących udział w tej odsłonie Fine Dining Week każdy znajdzie coś dla siebie. Lokale oferują dania, które przypadną do gustu zarówno wegetarianom jak i mięsożercom. Szefowie Kuchni każdej z miejscówek przygotowali dwa menu. Uczestnik wybiera więc to, które mu odpowiada, więc nie ma mowy o kupowaniu kota w worku.

Fine Dining Week 2018 – kiedy się zaczyna i ile kosztuje?

Letnia edycja tegorocznego festiwalu rozpocznie się 29 sierpnia, a zakończy 9 września. Udział w wydarzeniu kosztuje 119 zł. W tej cenie uczestnicy otrzymują dwie godziny w wybranej przez siebie restauracji, w czasie których mogą skosztować skomponowane przez szefa kuchni pięciodaniowe menu degustacyjne. Liczba miejsc jest ograniczona, zainteresowani powinni więc pośpieszyć się z rezerwacją.

Fine Dining Week 2018

Kiedy: 29.08-9.09.2018 r.

Gdzie: W wybranych restauracjach

Cena: 119 zł