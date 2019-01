Fine Dining Week 2019 Warszawa. Najlepsze stołeczne restauracje i wyjątkowy gość specjalny

Fine Dining Week 2019, Warszawa

Festiwal najlepszych stołecznych restauracji startuje 6 lutego i potrwa do 17 lutego. Za 119 zł możemy zarezerwować miejsce w jednym z czołowych stołecznych lokali. Każdy z nich oferuje przygotowywane specjalnie na tę okazję 5-daniowe menu degustacyjne, w który znajdziemy popisowe potrawy, od przystawki do deseru, w wykonaniu warszawskich szefów kuchni. Restauracje oferują przeważnie dwa warianty menu do wyboru. My musimy jedynie wybrać datę, godzinę kolacji i interesującą nas restaurację.