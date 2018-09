Flaczki z kani. Jak je przyrządzić? Najlepsze przepisy

Jak rozpoznać kanię?

Kiedy zacznie się sezon grzybowy, kania jest jednym z najbardziej porządanych okazów w koszyku. Głównie z uwagi na specyficzny smak, poszukują ją grzybiarze z całej Polski. Jak prawidłowo rozpoznać kanię?

Kapelusz kani ma kształt parasola o średnicy 10-30 cm. Na jego środku znajduje się małe wybrzuszenie. Małe kanie są jałowate i zamknięte, z kolei dojrzałe stożkowate i rozpostarte. Młode kanie mają kapelusz brązowy, z kolei u starszych okazów kapelusz jest biały z brązowymi łuskami. Blaszki kani są gęste, szerokie i niedochodzące do trzonu.

Trzon kani osiąga długość od 15 do 40 cm. Nie powinien być grubszy niż 2 cm. Łatwo go wyłamać i posiada ruchomy pierścień. Miąższ kani w kapeluszu jest miękki, z kolei w trzonie łykowaty. Zawsze jest biały, nie zmienia barwy nawet po uszkodzeniu. Kania występuje w Ameryce Północnej, Europie, Korei, Japonii, a nawet w Nowej Zelandii. Na terytorium Polski można ją spotkać na obszarze wszystkich województw.

Czy kania jest smaczna?

Kania jest grzybem jadalnym. Przez osoby lubiące wyruszać na grzybowe wyprawy leśne, uznawany jest za bardzo smaczny okaz. Ma silny aromat co sprawia, że często używa się go jako grzyba przyprawowego. Kanię łatwo uprawiać w ogrodzie. Preferuje miejsca słoneczne lub lekko zacienione i obniżenia terenu, w których zbiera się woda spływowa. Uprawia się ją na płytkiej pryzmie z odpadów drewnianych, trocin i liści, którą należy regularnie zasilać dodatkową biomasą, np. skoszoną trawą oraz gałęziami.

Jak zrobić flaczki z kani?

Składniki potrzebne do przygotowania dania:

- 7-8 kani

- 2 duże marchwie

- 4 średniej wielkości cebule

- pół pietruszki

- duży kawałek selera i pora

- olej

- porcja kurczaka (może to być pierś lub 2 udka)

- przyprawy (sól, pieprz, bazylia)

Flaczki z kani krok po kroku:

1. Oczyść kanie, odetnij nóżki i wyrzuć. Jadalne są kapelusze, które pokrój w cienkie paski. Cebulę z kolei pokrój z drobną kostkę

2. Kanie wrzuć na patelnie i smaż na rozgrzanym wcześniej oleju (mała ilość) do miękkości. Grzyby można w tym momencie osolić

3. Kurczak i warzywa posłużą do przyrządzenia bulionu. Można również posłużyć się kostką rosołową, która pozwoli zaoszczędzić na czasie

4. Ugotowanego kurczaka oraz warzywa wyjmij z garnka, a następnie drobno pokrój i wrzuć z powrotem do środka

5. Dorzuć do dania kanie z cebulą, posyp bazylią i gotuj do 10 minut na niewielkim ogniu

Flaki najlepiej podawać razem z bułką. Wtedy danie jest bardziej syte i sprawia, że goście wyjdą z bardziej pełnymi brzuchami.