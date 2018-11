Fleet Market 2018 w Warszawie. Targi motoryzacyjne w wyjątkowej lokalizacji [ZDJĘCIA]

Auta segmentu premium, ekologiczne i z napędem hybrydowym - to oraz setki innych atrakcji czekały na osoby odwiedzające targi Fleet Market 2018 na warszawskim Żeraniu. Jak co roku impreza ściąga przedsiębiorców zainteresowanych obsługą i rozwojem floty pojazdów w swoich firmach. Jednak targi te to nie tylko biznesowe spotkania i wymiany wizytówek, ale także coś,co przyprawia o szybsze bicie serca każdego fana motoryzacji.