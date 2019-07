Flex, czyli elastyczność - nowy trend na rynku biurowym w Polsce

Doskonała kondycja Polski

Nie da się ukryć, że rozwój rynku biurowego w Polsce jest ściśle powiązany z rozwojem gospodarczym, który rok do roku odznacza się coraz większą dynamiką. Dowodem świetnych wyników może być obecność aż czterech polskich miast w Top 100 Super Cities – rankingu Tholons oraz opinia CEOWORLD Magazine, który ocenia nasz kraj jako drugi najlepszy kraj do inwestowania i prowadzenia biznesu. Dobre wyniki zachęcają inwestorów do lokalizowania swoich firm w Polsce, co nie może nie odbijać się echem na rynku biurowym. Zarówno Warszawa, jak i stolice regionów cieszą się wciąż rosnącą popularnością, ale okazuje się, że spore zainteresowanie – podobnie, jak w całej Europie - wzbudzają coraz częściej elastyczne przestrzenie typu flex.

Elastyczne powierzchnie flex, czyli co?

Sektor elastycznych powierzchni biurowych to stosunkowo młoda część rynku, a biura typu flex często utożsamiane są z przestrzeniami coworkingowymi. Nic bardziej mylnego – te bowiem stanowią jedynie część „flexów”, wśród których można wyróżnić jeszcze 2 inne rozwiązania. Pierwsze z nich to biura serwisowane, które jeszcze do niedawna były najpopularniejszym wyborem wśród najemców. Ich stosunkowo niewielka podaż była w pełni wystarczająca, by sprostać oczekiwaniom rynku, na którym jednak obecnie zachodzą dynamiczne zmiany związane z rodzajem prowadzonej działalności czy choćby ścieżką kariery wykwalifikowanych pracowników. W odpowiedzi na nowe zjawiska pojawiły się więc tzw. biura hybrydowe, które łączą prywatną przestrzeń biurową (ok. 80%) i klasyczną powierzchnię coworkingową (ok. 20%).

Skąd wzięła się flex-rewolucja?

Istnieje kilka powodów tego boomu, który wybuchł na największych europejskich rynkach biurowych, ale większość z nich wiąże się ze zmianą w podejściu zarówno do życia, jak i kariery. Nowe pokolenie wchodzi na rynek pracy skoncentrowane bardziej na osiąganiu kolejnych celów, a niżeli na znalezieniu stałego, długoterminowego zatrudnienia. To zaś wywołuje większą mobilność zasobów ludzkich, którą ułatwia dodatkowo rozwój nowoczesnych technologii. Obecnie można zauważyć również wzrost przedsiębiorczości, a jednym z najważniejszych trendów w globalnej gospodarce jest kultura start-up’ów. Zmiany te wywołały rewolucję na rynku biurowym, który musiał sprostać oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, otwierając przed nimi nowe możliwości.

Nowy trend w Polsce

Polska jednak nie pozostaje w tyle i natychmiastowo reaguje na globalne trendy. Szczególnie, że nasz kraj jest już od lat uważany za jedną z najpopularniejszych lokalizacji do prowadzenia biznesu, a w rankingu państw najbardziej przyjaznych start up’om, opracowanym przez wspomniany już CEOWORLD Magazine, zajął 7. miejsce na świecie i 3. w Europie. W samym tylko Krakowie organizowanych jest średnio 500 wydarzeń związanych z działalnością prop-tech, a wszystko to jasno dowodzi, że skoro istnieje popyt – musi być podaż. Dlatego deweloperzy chętnie realizują nowe inwestycje oferujące również elastyczne przestrzenie, których najwięcej znajduje się w Warszawie. To właśnie stolica pod względem procentowego udziału biur typu flex w ogólnej podaży powierzchni biurowej zajmuje 4. pozycję wśród największych miast europejskich, ustępując miejsca jedynie Amsterdamowi, Londynowi i Dublinowi. Specjaliści z Jones Lang LaSalle, międzynarodowej firmy świadczącej kompleksowe usługi doradcze w zakresie najmu powierzchni komercyjnych, podają jednak, że nie gorzej wypadają na jej tle inne duże miasta w Polsce, które razem z Warszawą oferują aż 250 tys. m2 „flexów”.

Co dalej?

Specjaliści z Jones Lang LaSalle widzą przyszłość w bardzo jasnych barwach. Na 20 największych rynkach biurowych w Europie, podaż elastycznej przestrzeni może w ciągu następnych 5 lat sięgnąć nawet 5-7 milionów m2. Nic więc dziwnego, że w Warszawie wciąż pojawiają się nowi operatorzy takich biur, do których w minionym roku dołączyli m.in. Be YOURSELF, Solutions.Rent, Spaces, the Nest, WeWork and Workin. Warto także podkreślić, że elastyczne powierzchnie tworzone są zwykle z myślą o freelancerach, start-up’ach i mniejszych firmach głównie z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, ale coraz większe zainteresowanie nimi wykazują również korporacje. I choć w Polsce ten trend nie jest jeszcze aż tak widoczny, w przyszłości może nabrać znaczenia.

Artykuł powstał w oparciu o raport Jones Lang LaSalle pt. „What the Flex?” dostępny na portalu BazaBiur.pl, gdzie znajduje się również wyszukiwarka nowoczesnych biur do wynajęcia, a także analizy bieżących trendów rynkowych oraz porady dla początkujących najemców.

Źródło: https://www.bazabiur.pl