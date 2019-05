Flixbus. "Kupiłem bilet autokarowy. Ludzie siedzieli na ziemi" [ZDJĘCIA]

Mowa o sytuacji, która wydarzyła się na Dworcu Zachodnim w Warszawie w piątek, 26 kwietnia 2019 roku, o godz. 21:20 w autokarze przewoźnika Voyager (tak napisano na bilecie zakupionym przez platformę Flixbus), który docelowo jechał do miejscowości Kołobrzeg. W momencie "odprawiania" pasażerów okazało się, że biletów sprzedanych na ten kurs jest więcej niż miejsc w związku z czym część pasażerów podróżujących do Poznania/Kołobrzegu... siedziała na ziemi przy toalecie lub obok kierowcy.

- Odjechaliśmy później niż planowano ze względu na to, co się stało. To był piątek przed długim weekendem majowym, więc jest oczywiste, że każdy chciał jechać tym autokarem. Na inne terminy trudno było o jakikolwiek bilet - relacjonuje jeden z pasażerów i dodaje: Ci, którzy usiedli, mieli szczęście. Ale ci, którym się nie udało, bo zwyczajnie stali na końcu kolejki, usiedli na schodkach przy toalecie albo z przodu, tuż obok pierwszych siedzeń w autobusie. To był kurs nocny, więc nikt nie zastanawiał się, co musiałby zrobić, gdyby nie udało mu się w ogóle wejść do tego autokaru. Spałby na dworcu?

Przejazd realizował przewoźnik - firma Voyager. I, jak się okazuje, sytuacja nie zmieniła się po pierwszym, większym przystanku na trasie. - Jak zatrzymaliśmy się w Poznaniu, część osób wysiadła, ale wsiedli kolejni jadący do Kołobrzegu - dodaje pasażer. - Młoda dziewczyna usiadła na końcu autokaru, na ziemi, między siedzeniami. Inny chłopak stał przy toalecie. To nie do pomyślenia, że takie zdarzenia mają miejsce w dzisiejszych czasach!