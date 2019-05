Floriany 2019, wyniki. Strażackie Oscary rozdane na uroczystej Gali Finałowej w Otrębusach [ZDJĘCIA, WIDEO]

Floriany to Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów, który odbywa się od 2016 roku. Organizatorami są Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika „Strażak”. Celem konkursu jest prezentowanie, promowanie i nagradzanie najlepszych projektów oraz inicjatyw społecznych, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie i wraz z samorządami, instytucjami, organizacjami, lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami. Ideą Florianów jest rozwój i integracja lokalnych środowisk, inspirowanie do współdziałania i organizowania się wokół wspólnych inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia lokalnych społeczności.

Ratujemy i Uczymy Ratować

W 2018 roku do konkursu Floriany włączona została kategoria specjalna - „Ratujemy i Uczymy Ratować”, która jest realizowana według odrębnych reguł pod patronatem Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ta kategoria skierowana jest do strażaków ochotników biorących udział w powołanym w 2006 roku programie edukacyjnym o tej samej nazwie prowadzonym przez WOŚP. Celem jest nauka udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci. W tej kategorii wzięły udział 64 jednostki OSP, które udokumentowały na 666 protokołach swoje zajęcia z dziećmi. W ciągu roku strażacy ochotnicy przeszkolili w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy ponad 25 tysięcy dzieci na terenie całego kraju, poświęcając na to prawie 2 tysiące godzin lekcyjnych. Podczas Gali konkursu Floriany 2019 nagrody wręczono 12 zwycięzcom.