Foksal 13/15. Nowe życie kamienicy z XIX wieku. Będą tam najdroższe mieszkania w Warszawie

Od trzech lat trwa remont ostatniej tak dużej kamienicy w Śródmieściu. Niedawno deweloper - firma Ghelamco - odsłonił elewacje obiektów Foksal 13/15 od strony południowej. Budynki w oficynie zrekonstruowano, by przywrócić im świetność z roku 1898. Na zdjęciach widać też nadbudowę, którą zalecił konserwator zabytków. Dodatkowe piętro ma wyraźnie odcinać się od oryginalnej substancji budynku, stąd nowoczesny wygląd tego piętra. Zmieniła się również jedna ze ścian - tzw. ślepą ścianę zamieniono tak, że wygląda na współczesną.

Poza tym odwzorowano wygląd z XIX wieku. Zadbała o to pracownia Anny Rostkowskiej oraz Sud Architekci. Na elewacji zauważyć można opaski, bonitowania i gzymsy. Ściany zewnętrze pokryto również kamieniem i marmoglassem. Wkrótce pojawią się - przechodzące aktualnie konserwację - żeliwne płyty i balustrady balkonowe. W sierpniu odsłonięta zostanie zdobiona fasada od ulicy Foksal, która ma być wizytówką budynku.

Prawdziwe cuda dzieją się we wnętrzu - o co dba słynny holenderski designer Erich Kuster. Pod koniec roku gotowych będzie 55 luksusowych apartamentów o powierzchni od 47 do 260 mkw. Dwa z nich zostały sprzedane w zeszłym roku za rekordowe 17 milionów złotych. To najdroższe mieszkania w Warszawie. Nabywca zapłacił tyle za sąsiadujące lokale o powierzchni (w sumie) 470 mkw.