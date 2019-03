Forbes opublikował listę najbogatszych Polaków. Biznesmen żałuje, że zadarł z PiS. Jego warszawskie biznesy straciły miliard zł na wartości

Miesięcznik "Forbes" opublikował listę najbogatszych Polaków. W rankingu prowadzi Michał Sołowow, biznesmen mocno związany z Małopolską, drugi zaś jest mieszkający w Warszawie Zygmunt Solorz-Żak. To jednak nie jedyny warszawiak w tym rankingu - zobaczcie, którzy mieszkańcy stolicy trafili do setki najbogatszych Polaków. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do tekstu.