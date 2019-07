Forest Escape to inny wymiar rozrywki dla graczy o mocnych nerwach. Poczuj się jak w amerykańskim horrorze [ZDJĘCIA]

W grze "Prolog" można zgłębić historię lekarza psychiatry oraz chorego psychicznie Eliasza i pewnego miliardera. Rzecz toczy się na terenie "dawnego ośrodka kolonijnego" a gracze (od dwóch do max. sześciu osób) muszą w ciągu dwóch godzin rozwiązać zagadkę. Cena rozgrywki to 200/250 zł (cena podstawowa obejmuje rozgrywkę dla grup od 2 do 4 graczy, w formule “dzień (do godz 18.00)/wieczór (po godz. 18.00)”. Dla grup od 5 do 6 graczy cena wynosi analogicznie: 250/300zł).

Zaledwie półtorej godziny jazdy samochodem z Warszawy dzieli nas od niezwykłej atrakcji. Forest Escape to dwie gry terenowe , które polegają na rozwiązywaniu zagadek, zarówno w budynkach, jak i na otwartym terenie sięgającym rozmiarów nawet do 1200m2. Dwie historie (zlokalizowane w Pabianicach k. Łodzi) stworzono dla miłośników gier przygodowych. - Luźna wycieczka poza miasto, opuszczony ośrodek psychiatryczny, a może postapokaliptyczna rzeczywistość? Zbierz drużynę i przygotuj się na dwie godziny niezapomnianej przygody! Szukaj poszlak, rozwiązuj zagadki, gromadź ekwipunek i odkryj wszystkie tajemnice tego miejsca - zachęcają organizatorzy.

Dokładny scenariusz gry: "Sława doktora Hermanna, genialnego psychiatry, który przez wiele lat pomagał pacjentom wielu szpitali w 1986 roku dotarła do Zachariasza Kosowskiego, miliardera, który oprócz ogromnego majątku był również kojarzony ze swoim chorym psychicznie 12 letnim bratem. Michał, a właściwie Eliasz, bo tak kazał na siebie mówić w wieku 10 lat, był bardzo skrytą osobą. Nie rozmawiał ani z rówieśnikami, ani ze swoim bratem, który był jego jedyną rodziną. Cierpiał na zaburzenie osobowości, stany lękowe oraz przejawiał wiele innych objawów chorób psychicznych. Ostatnią nadzieją Kosowskiego na wyleczenie brata było oddanie go w ręce doktora Hermanna. Nie chciał jednak by Eliasz był zwykłym pacjentem szpitala. Wykupił teren dawnego ośrodka kolonijnego i w pośpiechu dostosował go do podstawowych potrzeb opieki nad Eliaszem. Od tego momentu doktor Hermann rozpoczął jego leczenie. Dwadzieścia lat po tych wydarzeniach ośrodek został zamknięty..."

Gra "Postapo" opiera się na scenariuszu, w którym Polska pogrążyła się w ciemności a jedynie nieliczni mają dostęp do specjalistycznych generatorów , które umożliwiają wytworzenie prądu o niewielkiej mocy. To jednak niejedyny problem, bowiem w wyimaginowanym świecie równolegle trwa wyścig z czasem w poszukiwaniu lekarstwa na tajemniczą chorobę popromienną…

W grze może brać udział od 2 do 6 graczy. Czas: 120 minut. Cena podstawowa obejmuje rozgrywkę dla grup od 2 do 4 graczy, w formule “dzień (do godz 17.30)/wieczór (po godz. 17.30)”. Dla grup od 5 do 6 graczy cena wynosi analogicznie: 300/350zł.