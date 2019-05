Forest przy Rondzie Radosława. 120-metrowy wieżowiec, biura, zieleń i szklarnie

„Las” - jak można spolszczyć nazwę inwestycji, wyrośnie na styku trzech dzielnic: Woli, Śródmieścia i Żoliborza. Tuż obok działki zajmowanej nielegalnie przez słynnego Czarnego Kota, która – co ciekawe - wkrótce również zmieni się w plac budowy (powstanie tam biurowiec Liberty budowany przez Green Property Group).

Forest, poza swoją funkcją biurową, ma być oazą zieleni. Przy ul. Burakowskiej powstaną tereny zielone o wielkości dwóch boisk piłkarskich (dwa hektary), mini-szklarnie umożliwiające uprawę warzyw czy ziół, specjalne schronienia dla ptaków i owadów, a także siłownia i bieżnia na świeżym powietrzu.

Tysiące metrów biur

Forest zaoferuje aż 78 tys. mkw. do wynajęcia. Oznacza to, że przy Rondzie Radosława przybędzie około sześć tysięcy pracowników. Kompleks złożony będzie z wieży o wysokości 120-metrów oraz kilku budynków o wysokości od 6 do 8 kondygnacji ułożonych na planie kwadrata. Wewnątrz znajdzie się zielony dziedziniec. Jak zapewnia inwestor będzie on dostępny dla mieszkańców, którzy będą mogli przeciąć Foresta w drodze z budowanej stacji PKP Powązki.