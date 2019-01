Fornir czy sklejka? Co wybrać?

Czym jest sklejka?

Sklejka to bardzo ogólny termin dla produktu drewnopochodnego. W praktyce mamy do czynienia z wieloma rodzajami sklejki, które znajdują różnorodne zastosowanie. Sklejka znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest wykorzystywana nie tylko do wyrobu mebli i wyposażenia wnętrz, ale także do budowy łodzi, samolotów i pojazdów mechanicznych. Ma również bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie.

Ogólnie mówiąc sklejką nazywamy płytę stworzoną z kilku cienkich warstw drewna, które zostały ze sobą połączone pod kątem 90 stopni. Grubości poszczególnych warstw (fornirów) wahają się od 0,4 do 3,5 mm, natomiast grubość całkowitej sklejki w zależności od ilości oraz grubości warstw waha się od 3 do 40 mm. Z reguły w sklejce występuje nieparzysta ilość warstw. W zależności od gatunku drewna, jakości obłogów, grubości fornirów, rodzaju stosowanego kleju oraz sposobów klejenia jej własności oraz parametry mechaniczne są zróżnicowane.

Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju klejów podczas łączenia poszczególnych warstw sklejki, ten materiał jest używany w różnych warunkach wilgotności. W zależności od odporności na wilgoć, możemy wyróżnić sklejkę suchotrwałą, sklejkę półwodoodporną oraz wodoodporną. Należy pamiętać, że wodoodporność odnosi się do kleju, a nie całej sklejki, która jako produkt drewnopochodny nie jest odporna na wodę. Chyba, że zostanie odpowiednio zaimpregnowana.

W sklejce suchotrwałej stosujemy klej z żywicy mocznikowo-formaaldehydowej. Ten materiał przeznaczony jest do stosowania w przestrzeniach odizolowanych od warunków atmosferycznych, o niskiej wilgotności powietrza. Warstwy sklejki półwodoodpornej klei się za pomocą kleju fenolowo-formaldehydowego. Sklejka ta może być stosowana w miejscach o podwyższonej wilgotności. W sklejce wodoodpornej stosujemy klej mocznikoto-melaminowo-formaldehydowy, dzięki czemu możemy ją zastosować w zewnętrznych warunkach atmosferycznych, gdzie jest narażona na wilgoć.

Czym jest fornir?

Fornir należy do tej samej rodziny co sklejka, jednak jego zastosowanie jest znacznie bardziej zawężone. To co łączy fornir i sklejkę, to przede wszystkim fakt, że sklejkę produkuję się właśnie z wielu nałożonych na siebie warstw forniru . Fornir jest budulcem sklejki, jednak jest to tylko jedna gałąź z możliwości jego zastosowania.

Jak powstaje fornir?

Fornir produkuje się przez skrawanie cienkich plastrów drewna z okrągłych bali. Grubość skrawanych plastrów waha się od 0,8mm do 8 mm. Jest to materiał przeznaczony głównie do oklejania powierzchni w celu uzyskania walorów estetycznych. Sklasyfikować go można jako okleina oraz obłóg.

Obłóg

Obłóg należy do grupy fornirów o większych grubościach. W dużej mierze ma zastosowanie techniczne. Często występuje jako podkład pod okleinę gdy np. należy wykonać uzupełnienia w renowacji mebli. Bardzo często jest też stosowany przy produkcji schodów, podłóg, drzwi czy parapetów. Tam gdzie siły nacisku są większe i bardziej pożądana jest wytrzymałość, należy zastosować właśnie obłóg, który dzięki swojej grubości jest też wytrzymalszy niż okleina.

Fornir naturalny czy modyfikowany?

Jeśli pomyślimy o fornirze jako materiale estetycznym, możemy go podzielić na fornir naturalny oraz modyfikowany. Fornir naturalny to plastry drewna które po skrawaniu z pnia składane są w kolejności jeden po drugim oraz spinane w wiązki.

Dzięki zachowaniu kolejności składania mamy możliwość uzyskania efektu kontynuacji słoi drewna oraz spójność kolorystyki i charakterystyki słoi. Ten materiał nie jest poddawany upiększaniu czy też modyfikacji kolorystycznej. Tak jak natura stworzyła pień drzewa, tak też będzie wyglądał nasz mebel. Dzięki swojej nieprzewidywalności, niepowtarzalności i oryginalności jest bardzo chętnie wybierany przez projektantów wnętrz czy osoby ceniące sobie niepowtarzalny design.

Niedoskonałości, które mogą charakteryzować fornir naturalny, a więc występowanie sęków czy też nietypowych przebarwień usłojenia, przez wiele osób odbierane jest jako niepowtarzalne dzieło sztuki. Nie da się identycznie powtórzyć faktury materiału, która została stworzona przez naturę.

Najciekawsze gatunki możliwe do pozyskania jako forniry naturalne to fornir dębowy, fornir dębowy typu flader, fornir bukowy, fornir brzozowy, fornir jaworowy, fornir klonowy i fornir sosnowy. Ze względu na swoją dzikość i oryginalność praca z fornirem naturalnym może być wyzwaniem dla niektórych stolarzy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż dobrze wykonany mebel z tego materiału może być jedyny w swoim rodzaju, co z pewnością znajdzie spore zainteresowanie wśród odbiorców.

Jak wygląda fornir modyfikowany?

Tam gdzie pożądana jest powtarzalność, symetria, doskonałość kolorystyki oraz większe rozmiary plastrów, tam producenci wyszli nam naprzeciw produkując fornir modyfikowany. Fornir ten produkowany jest głównie z dużych afrykańskich drzew, które są pozyskiwane na specjalnie przeznaczonych w tym celu plantacjach.

Skrawane pnie są znacznie większe od tych dostępnych w naszych szerokościach geograficznych. Skrawane plastry mają grubość 0,6 mm i składowane w stosach. Są to bazy do naniesienia odpowiednio dobranej kolorystyki imitującej naturalne ubarwienie i usłojenie drewna. Bazy te dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozbawione są niedoskonałości w fakturze drewna.

Dzięki doskonałości metod pozyskiwania tego materiału, w efekcie końcowym mamy do czynienia z plastrami o dużych rozmiarach - 280 x 65 cm, które posiadają odpowiednią grubość i cechują się piękną kolorystyką. Zdecydowaną zaletą tego rozwiązania jest bardzo duża paleta kolorystyczna produkowanych fornirów. Skrajnie niedostępne na naszym rynku gatunki drewna, możemy wiernie zastępować produktem jakim jest właśnie fornir modyfikowany. Gama kolorystyczna jest bardzo szeroka - od egzotycznych akcentów kolorystycznych, po najbardziej klasyczne gatunki.

Dzięki powtarzalności słoi mamy możliwość łączenia danych fornirów w jeden ciąg usłojenia, nawet na dużych powierzchniach. Jeśli zdecydujemy się na ten rodzaj forniru, warto postawić na fornir wysokiej jakości, z którego stworzymy niepowtarzalny produkt. Jeśli zależy nam nie tylko na jakości, ale także na szerokim asortymencie, warto zapoznać się z ofertą sklepu atpol.com.pl. Ten dostawca fornirów posiada nie tylko wysokiej jakości surowiec, ale także służy fachowym doradztwem i szybką realizacją zamówienia.

Zastosowanie sklejki

W szeroko pojętej dziedzinie jaką jest stolarstwo meblowe swoje zastosowanie znalazła również sklejka. Najnowsze technologie pozwalają nam na obróbkę tego materiału w coraz bardziej interesujący sposób. Jeżeli poszukujemy mebli w stylu nowoczesnym i skandynawskim to nasze zainteresowania prędzej czy później skierują się w stronę sklejki.

Zdecydowaną zaletą wykorzystania tego materiału jest możliwość tworzenia mebli o bardzo nieregularnych kształtach. Technologie, które wykorzystują możliwość gięcia sklejki pod wpływem temperatury, pary wodnej oraz ciśnienia wychodzą naprzeciw najbardziej wymagającym projektom. Możemy tworzyć meble o nieregularnym kształcie, ale z jednego elementu materiału. Daje nam to bardzo wiele możliwości oraz indywidualności. Dzięki maszynom które są sterowane cyfrowo, możemy zrealizować bardzo nietypowe kształty i zaprezentować projekt indywidualnie dostosowany do potrzeb klienta.

Co jeszcze można zrobić ze sklejki?

Sklejki, które celowo są produkowane pod obróbkę wycinarek laserowych, dają nam możliwość wycinania nieregularnych kształtów z bardzo dużą precyzją. Wykorzystując właśnie tego rodzaju sklejkę, możemy wycinać tak ciekawe rzeczy jak np.: panele 3D, elementy dekoracyjne, zabawki, obrazy grawerowane czy litery 3D. Sklejkę produkuje się z różnych gatunków drewna. Dzięki tej właściwości możemy wystylizować dane pomieszczenie w różnym stylu. Materiał ten można poddawać różnorakiemu wykończeniu: np. bejcując, zabarwiając i lakierując ją w indywidualny sposób.

Jaki materiał będzie dla nas najlepszy?

Fornir choć należy do tej samej rodziny co sklejka, ma nieco bardziej ograniczone zastosowanie, chociaż jak wiadomo często występują one razem. Jako materiał głównie estetyczno-dekoracyjny różni się od sklejki przede wszystkim zastosowaniem. Jest sposobem na wykończenie danego mebla, nie tworzy jednak samej konstrukcji.

Fornirem możemy okleić takie powierzchnie jak: płyta wiórowa, płyta mdf, płyta hdf oraz właśnie sklejka. Fornir jest wykończeniem powierzchni, której konstrukcją jest inny materiał. Dzięki temu, że sklejka może dopasować się do niestandardowych kształtów, może stanowić niezastąpioną podstawę do tego, aby wykończyć i uszlachetnić ją fornirem. Oba te materiały mogą tworzyć niezastąpiony duet podczas tworzenia pięknych, nietypowych kształtów jak np: lady barów, wyspy kuchenne i wiele innych. Dzięki temu w końcowym efekcie widzimy meble, które do złudzenia wyglądają jakby były wykonane w całości z litego drewna.