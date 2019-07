Fort Włochy do remontu. Powstanie „dziki park” oraz zielone płuca dzielnicy. Niestety zabraknie rekonstruktorów

Kolejna próba odnowienia Fortu Włochy. Tym razem – jak zapewnia dzielnica – udana. Włochy pozyskały ponad cztery miliony złotych na uporządkowanie zabytkowego terenu. Przypomnijmy, Fort to część historycznych zabudowań wojskowych. Powstał około 1890 roku jako fragment „Twierdzy Warszawa”, wielkiego kompleksu umocnień, które Rosjanie (wtedy okupujący Warszawę) stworzyli na wypadek wojny.

Fort Włochy – przeznaczony do ochrony kolei warszawsko-wiedeńskiej – częściowo wysadzono w 1909 roku. Niektóre obiekty przetrwały jednak do dziś. Obecnie terenem zarządza dzielnica Włochy. Pierwsze pomysły na odnowienie zabytkowych terenów pojawiły się w 2008 roku. Od tego czasu wykonano wstępne prace, jednak do dziś nie doczekaliśmy się pełnej rewitalizacji. Przez cały czas fortem zajmowali się pasjonaci z Fundacji Ochrony Zabytków Techniki Wojskowej. Organizowali na jego terenie zloty i spotkania historyczne. Potrzebne były jednak działania kompleksowe.

Są pieniądze, jest szansa

Wielkie plany prezentowano w 2015 roku, potem dwa lata później. Spektakularnego projektu zakładającego m.in. rekonstrukcję placu przed koszarami, nasadzenia zieleni oraz wytyczenie strefy sportowej z boiskami, nie udało się zrealizować do dziś. Problemem były przede wszystkim pieniądze.