Ile jest fotoradarów w województwie mazowieckim? Gdzie możecie się ich spodziewać w Warszawie? W których miejscach kierowcy najczęściej przekraczają prędkość? Przeczytajcie nasz raport na podstawie danych z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) i dowiedzcie się, gdzie należy zdjąć nogę z gazu, żeby nie stracić prawa jazdy i nie zepsuć sobie weekendu. Dalsza część artykułu poniżej.

Charakterystyczne, żółte urządzenia to stały element krajobrazu stolicy. Fotoradary nie tylko kontrolują prędkość, ale też weryfikują czy kierowca nie przejechał na czerwonym świetle. Wojciech Król, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, odpowiedział na kilka naszych pytań dotyczących tych urządzeń.W województwie mazowieckim sąfotoradary, a w samej stolicy -- To zależy od natężenia ruchu oraz okresu, w jakim się znajdujemy na przykład wakacji - tłumaczy Wojciech Król. - Najwięcej przekroczeń prędkości w drugim kwartale zeszłego roku zarejestrował fotoradar przy, ustawiony w kierunku centrum,orazObowiązujące obecnie przepisy wskazują na błąd do 10 km/h.- W Warszawie nie ma takich urządzeń.Nie występują. Fotoradary mogą być chwilowo wyłączone z użytkowania na przykład ze względu na konieczność przeprowadzenia legalizacji, ale odbywa się to na przełomie kilku dni. I wtedy, istotnie, takie urządzenie może być wyłączone, ale nie świadczy to o tym, że fotoradar nie rejestruje wykroczeń, bo może być tam wstawione inne zalegalizowane urządzenie - tłumaczy Król.Mapa fotoradarów, które znajdują się na terenie całej Polski, jest dostępna na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru na Ruchem Drogowym: MAPA FOTORADARÓW