Four Points by Sheraton w "Mordorze". Hotel w zagłębiu korporacji prawie gotowy [WIZUALIZACJE]

Kończy się budowa Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów. Na początku przyszłego roku otwarty zostanie pierwszy hotel tej marki w Polsce. W środku znajdzie się 190 pokoi o standardzie 4-gwiazdkowym. To drugi hotel w „Modrorze”. Pierwszy został otwarty zaledwie kilka miesięcy temu.

Zobacz też: Nowy hotel w sercu "Mordoru". Luksusowe noclegi dla pracowników korporacji [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na Służewcu Biurowym trwa wielka budowa hoteli. Do tej pory dzielnica korporacji była pozbawiona miejsc noclegowych. Do 2020 roku będzie tu ponad tysiąc pokoi. Część z nich zaoferuje właśnie Four Points by Sheraton.

Hotel powstaje na rogu ul. Suwak i Konstruktorskiej.

Niedaleko biur powstaną miejsca noclegowe, a także część konferencyjna (o powierzchni 400 m kw.), restauracja oraz centrum fitness. Sam budynek ma siedem kondygnacji oraz parking na poziomie -1 (zmieści się tam 60 samochodów). Kubatura budynku to ok. 50 tys. m kw. Hotel zostanie urządzony w stylu modern vintage. Za projekt odpowiada pracownia Piotr Bujnowski – Architekt. Inwestorem hotelu jest spółka Mokotów Business & Airport Hotel.