Frekwencja wyborcza Warszawa 2018. Wybory samorządowe 2018. Jaka frekwencja?

Frekwencja wyborcza Warszawa 2018 godz. 17. Dzielnice

Warszawa 47,40

Wilanów - 52,63

Wesoła - 52,29

Ursynów - 50,84

Rembertów - 49,96

Żoliborz - 49,50

Wawer - 49,18

Białołęka - 48,21

Bielany - 48,12

Praga-Południe - 47,98

Mokotów - 47,63

Ochota - 47,46

Bemowo - 47,35

Włochy - 47,18

Ursus - 45,88

Targówek - 45,67

Wola - 44,82

Praga-Północ - 43,25

Śródmieście - 42,91

Frekwencja wyborcza Warszawa 2018 godz. 12

W województwie mazowieckim największa frekwencja wyborcza 2018 odnotowana została do tej pory w powiecie przysuskim, gdzie do urn udało się 21,57 proc. uprawnionych do głosowania. Ponad 20 procent wyborców poszło do urn jeszcze tylko w powiecie sokołowskim. W samej Warszawie głosowało o tej porze 16,06 proc. wyborców.

W całym kraju głosowało w południe 15,62 proc. wyborców. Dla porównania, podczas wyborów samorządowych w 2014 frekwencja wyborcza o tej porze wynosiła 14,59 procenta. W wyborach prezydenckich w 2015 roku było 14,61 proc., a w wyborach parlamentarnych 16,47 proc.

Frekwencja wyborcza Warszawa 2018 godz. 12. Dzielnice

Warszawa 17,01

Bemowo - 17,21

Białołęka - 15,84

Bielany - 18,18

Mokotów - 18,25

Ochota - 17,60

Praga-Południe - 17,24

Praga-Północ - 16,15

Rembertów - 17,49

Śródmieście - 16,24

Targówek - 15,94

Ursus - 17,17

Ursynów - 18,16

Wawer - 16,01

Wesoła - 16,81

Wilanów - 15,80

Włochy - 16,31

Wola - 16,06

Żoliborz - 16,95

W poszczególnych regionach kraju frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych 2018 wynosiła:

Podlaskie 42,97 Małopolskie 42,49 Podkarpackie 41,65 Lubelskie 42,54 Mazowieckie 45,31 Warmińsko-Mazurskie 41,34 Świętokrzyskie 43,95 Łódzkie 42,55 Kujawsko-Pomorskie 40,77 Pomorskie 42,52 Zachodniopomorskie 39,71 Wielkopolskie 41,56 Śląskie 38,92 Opolskie 37,03 Lubuskie 39,61 Dolnośląskie 38,91

Frekwencja wyborcza Warszawa 2018. Jaka była frekwencja w dotychczasowych wyborach?